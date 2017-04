Sử dụng đồ chích điện cướp xe máy

Trước đó, chị Bùi Thị Huyền My (SN 1987), trú xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng điều khiển xe máy chở em gái là Bùi Trúc Linh (SN 1992) đi qua khu vực dốc Lang Hanh, huyện Đức Trọng thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt chặn lại.

Chị Huyền My vội dừng xe, thì 2 đối tượng đó đã dùng dụng cụ chích điện gí vào người 2 chị em chị My làm họ bị ngã. Sau đó, 2 tên cướp xe máy của họ về khu vực huyện Di Linh.

Ngay sau khi nhận tin, Công an huyện Đức Trọng phối hợp Công an huyện Di Linh khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt được 2 tên cướp, đó là Lê Thanh Phong (SN 1986), quê ở Chợ Mới, tỉnh An Giang và Đỗ Mạnh Cường (SN 1985), trú tại quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Theo Đăng Mạnh (ANTĐ)