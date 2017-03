Sử dụng thẻ công an 'dỏm' hù khách du lịch chiếm đoạt tài sản

Mới đây, đội đặc nhiệm PC45 phối hợp cùng tổ đặc nhiệm quận 1 truy bắt thành công nghi phạm Đặng Tuấn Thanh (còn gọi Thanh Mập, SN 1995, quê Tây Ninh) về hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng loạt khách du lịch.



Đặng Tuấn Thanh tại cơ quan điều tra

Những nạn nhân trong vụ án đã tới cơ quan công an để xác nhận hung thủ.



Theo lời khai của Thanh Mập, vụ án gần đây đã thực hiện trọt lọt là vào ngày 7-6. Lúc đó đang di chuyển trên đường tìm con mồi thì Thanh phát hiện anh Lee Sie Zen (SN 1985, quốc tịch Malaysia) chạy xe máy trên đường Hưng Gia, phường Tân Hưng, quận 7. Thanh đã chặn đầu xe tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Khi nạn nhân đưa giỏ xách Thanh Mập nhanh tay giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy. Trong túi xách có iPad, ĐTDĐ Samsung S7, hộ chiếu cùng ba bộ game phi tiêu…



Tang vật thu được tại nhà Thanh Mập

Dùng thẻ công an dỏm, sử dụng ngoại ngữ, tự xưng là công an để chặn đầu xe của du khách nước ngoài ở những đoạn đường vắng vẻ nhằm cướp giật tài sản cũng là thủ đoạn tương tự Thanh đã sử dụng trong hàng loạt vụ án trước đó.

Bằng nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và xác định Thanh Mập là nghi phạm số 1.

Trưa 8-6-2016, trong lúc Thanh Mập đang “đập đá” tại nhà trọ tại quận 7 thì bị đội đặc nhiệm PC45 phối hợp cùng tổ đặc nhiệm quận 1 đột kích ập vào bắt giữ.

Khám xét tại nhà, cơ quan công an thu giữ chiếc xe máy Thanh thường sử dụng khi gây án, chín giỏ xách các loại, sáu bộ game phi tiêu, hai gậy chụp ảnh, hai đồng hồ đeo tay, ba gói hàng đá, một máy tính xách tay, một số ba lô du lịch, một thẻ công an “dỏm” ghi dòng chữ tiếng Anh “Certificate Police Office On Drug Crime”.

Chiều 14-6, ghi nhận của phóng viên tiếp tục có hai khách du lịch nước ngoài tới đội đặc nhiệm PC45 để trình báo.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.