Sự 'khét tiếng' của kẻ nổ súng bắn công an Kon Tum

Ngày 16-12, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi các đơn vị liên quan về việc tổ chức bắt giữ Trần Trung Hùng. Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ; quyết định thưởng cho các đơn vị: C45, C47, A70, A71; E20 – K20; PC45 và Công an TP Kon Tum (Công an tỉnh Kon Tum); PC45 và Công an TP Pleiku (Công an tỉnh Gia Lai), mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Bộ trưởng Công an yêu cầu Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn, chỉ đạo Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.