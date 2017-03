Sự man rợ vạch mặt kẻ giết người đồng tính

Một vài lần, trao đổi công việc với Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự (hiện nay là Phó trưởng Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội), tôi đã đặt câu hỏi với anh: Liệu có yếu tố tâm linh trong quá trình điều tra các vụ trọng án không? Thượng tá Dũng trả lời ngay rằng, ở bất cứ nghề nghiệp, công việc nào thì con người đều có giác quan thứ sáu. Đó là thứ linh cảm nghề nghiệp mà thường do kinh nghiệm mang lại. Đối với nghề điều tra, linh cảm nghề nghiệp sẽ củng cố thêm niềm tin cho cán bộ điều tra trong quá trình khám phá án. Nhưng không phải lúc nào linh cảm nghề nghiệp cũng đúng. "Vậy có khi nào các anh phải nhờ đến các thầy cao tay, đi gọi hồn nạn nhân để hỗ trợ cho việc điều tra không?" - tôi hỏi. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng "bật" ngay: "Nếu gọi hồn là đúng thì sao không gọi để chỉ đối tượng gây án, hoặc ít nhất là chỉ được nơi đối tượng tiêu thụ tang vật, tả lại hình dáng thủ phạm, bởi các vụ trọng án, nạn nhân đều là chết oan cả đấy chứ? Làm được như thế thì không phải thành lập Đội Điều tra trọng án với Đội Khám nghiệm hiện trường để làm gì mà nên thành lập "Phòng gọi hồn" thì hơn... Nói như vậy để thấy rằng riêng lĩnh vực trọng án thì không có yếu tố tâm linh nào cả. Để tìm ra thủ phạm là cả quá trình điều tra, rà soát và những định hướng đúng đắn của Cơ quan điều tra và những chứng cứ khoa học. Hà Nội hiện vẫn còn nợ khoảng hơn 10 vụ trọng án giết người. Đó đều là những trường hợp chết oan khuất đấy. Nếu là những bà "đồng" cao tay, sao không gọi được "hồn" để nhờ chỉ ra thủ phạm mà có chăng chỉ kể những chuyện khác? Chỉ cần chỉ ra một yếu tố nhỏ như tang vật vụ án ở chỗ nào, tự Cơ quan Công an sẽ làm nốt. Nếu gọi hồn được, anh em không phải lao tâm khổ tứ để làm gì".