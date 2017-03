Sự tắc trách dẫn đến chết người

Ngày 9-6, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ, nguyên nhân cái chết của anh Hoài để lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, do đường dây điện sinh hoạt của các hộ dân ở tổ 8, ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè bị võng xuống gần mặt đất và nằm trên cỏ, có nguy cơ gây mất an toàn.

Vì vậy, ông Lê Văn Bé Sáu (SN 1956), là Tổ trưởng tổ dân phố và ông Trần Văn Hữu (SN 1952), Tổ trưởng tổ điện, đều ngụ tổ 8, ấp 4, xã An Thái Trung đã vận động người dân trong tổ tập trung phát cỏ hoang, để cắm cột, kéo lại đường dây điện.

Ông Hữu cắt cầu dao điện để mọi người làm cỏ. Sau đó khoảng 18h cùng ngày, ông Hữu đóng cầu dao điện lại, thì mọi người phát hiện anh Nguyễn Ái Hoài (SN 1983) ngụ ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè nằm chết trên đường dây điện tại khu vực làm cỏ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Hữu không thông báo cụ thể về việc đóng cầu dao điện, nên dẫn đến việc anh Hoài bị điện giật chết.

Theo Mạnh Đăng (ANTĐ)