Sự thật clip công an 'bảo kê' thu tiền qua nơi sạt lở

Clip người phụ nữ thu tiền của người qua đường. Nguồn: FB

Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 3-9, trên quốc lộ 37, đoạn km11 thuộc địa phận xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.



Nội dung đăng tải cho thấy do thời tiết mưa kéo dài nên đất đá sạt lở xuống đoạn đường trên khiến các phương tiện không thể qua lại. Nhân cơ hội này, một số người đã mang những tấm ván gỗ bắc qua đường sạt lở để xe máy có thể lưu thông.

Tuy nhiên, một người phụ nữ sau đó xuất hiện, đứng ra thu tiền của các phương tiện nếu muốn đi qua.



Người phụ nữ thu tiền của người đi đường trước sự chứng kiến của công an xã. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, trong clip còn có sự xuất hiện của một người đàn ông mặc áo của lực lượng Công an xã, cầm còi và gậy chuyên dụng phân làn giao thông và người này nói với người phụ nữ rằng “thu 10 nghìn đồng của anh em thôi nhé”...

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Một số ý kiến đặt nghi vấn về việc phải chăng công an xã đang "bảo kê" cho người dân thu tiền không đúng quy định.

Sáng 4-9, trao đổi với PV qua điện thoại, lãnh đạo UBND xã Lương Thịnh đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc trên.

"Thời điểm trên chúng tôi nhận được tin phản ánh từ nhân dân cho biết một số người dân có bắc ván ra để thu tiền hai đầu đường. Chúng tôi sau đó cho công an ra để giải tỏa giao thông, vừa là không cho người ta thu tiền, chứ không có chuyện bảo kê", vị lãnh đạo xã Lương Thịnh nói.

Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi về việc tại sao trong đoạn clip thì cán bộ công an xã nói "thu 10 ngàn đồng thôi nhé" chứ không phải ngăn cản việc thu tiền, lãnh đạo xã Lương Thịnh cho biết trước đây từng có trường hợp tương tự thu tới 50.000 đồng/lượt, vì vậy công an xã nhắc nhở người dân chỉ được thu 5.000-10.000 đồng/lượt mà thôi. Hơn thế, do bản thân người dân cũng có nhu cầu đi qua, khi công an nhấc bỏ các tấm ván thì họ cũng phản ứng.

Tiếp tục đặt vấn đề tại sao xã không huy động ván gỗ để giúp người dân lưu thông qua đoạn đường sạt lở, thay vì để một số cá nhân tự ý bắc ván rồi thu tiền, vị lãnh đạo này cho hay do vị trí sạt lở cách khá xa trụ sở nên chưa xử lý kịp. Ngay sau đó đơn vị này đã chấm dứt việc thu tiền của người dân, đồng thời có các biện pháp xử lý để tuyến đường lưu thông bình thường.

Ngoài ra, theo lãnh đạo UBND xã Lương Thịnh, thời điểm Công an xã có mặt đã xảy ra cự cãi với một số tài xế. Những người này có quay clip và nói sẽ đăng lên mạng.