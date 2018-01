Sự thật clip 'công an phường bắt xe' trên Facebook

Sáng 3-1, trên tài khoản Facebook Đệ Nhất Ngu đăng clip mô tả: “Sáng nay em đang đi trên đường Trường Trinh, Kiến An, Hải Phòng thì có 1 xxx đi xe máy chặn em lại và đòi kiểm tra giấy tờ. Vì xxx này đi một mình lại không đưa ra được lý do kiểm tra nên em không xuất trình giấy tờ.

Không nói không rằng xxx này dắt xe của em về phường luôn, không lập biên bản tạm giữ phương tiện. Sau một hồi xxx này gọi điện cho 2xxx khác đến nhưng em từ chối làm việc. Hiện giờ xe em vẫn đang nằm trong phường. Mà tết nhất đến nơi giờ em không có xe để đi làm”.



Chiếc xe được cho là vi phạm hiện được giữ tại trụ sở Công an phường Quán Trữ, Công an quận Kiến An, Hải Phòng

Sự thật không như mô tả của facebooker mà chủ phương tiện bị công an (điều khiển xe máy, mặc quân phục) dừng lại và thông báo: “Anh đi ngược chiều, chúng tôi yêu cầu anh xuất trình giấy tờ”.

Sau đó, có một thanh niên mặc áo đen đi ngang qua "ngứa mồm" chửi bâng quơ vào người vi phạm "đồ nhà quê", thế là người vi phạm lớn tiếng chửi lại.

Theo xác minh của chúng tôi, tổ công tác làm nhiệm vụ sáng 3-1, dừng và giữ xe trong clip được phát tán là tổ công tác trật tự của Công an phường Quán Trữ, Công an quận Kiến An - Hải Phòng. Tổ công tác gồm 3 cán bộ công an phường do Đại úy Lương Ngọc Thạch là tổ trưởng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Công an phường Quán Trữ cho biết: Chúng tôi đã làm báo cáo gửi Công an quận Kiến An.

Theo đó, ngày 3-1, công an phường có kế hoạch ra quân chấn chỉnh các trường hợp học sinh đi xe đạp điện không chấp hành Luật Giao thông đường bộ theo phản ánh của các cử tri HĐND.

Khi tổ công tác của công an phường đang làm nhiệm vụ thì thấy một thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều. Tổ công tác yêu cầu thanh niên này hợp tác thì thanh niên lớn tiếng như trong clip thể hiện. "Vì địa điểm xảy ra vụ việc ngay cổng công an phường nên một đồng chí dắt xe anh này vào trụ sở công an phường để giải quyết, tránh xảy ra ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự do thanh niên làm ầm ĩ ngoài đường”, ông nói.

Đại úy Lương Ngọc Thạch, Tổ trưởng tổ công tác trật tự, Công an phường Quán Trữ ngày 3-1 cho biết: “Chúng tôi chỉ yêu cầu anh thanh niên này xuất trình giấy tờ nhưng anh này không hợp tác. Anh ta vừa nói với thái độ bức xúc, quay clip rồi bỏ cả xe đi mất. Quá bất ngờ, tình hình lúc đó lại lộn xộn nên chúng tôi chưa kịp xử lý việc gì”.

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, người thanh niên đi ngược chiều và Công an phường Quán Trữ yêu cầu dừng xe tên là H.N.Đ (sinh năm 1983, trú ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội).

PV Pháp Luật TP.HCM liên hệ với trưởng Công an xã Ba Trại để xác minh. Trưởng Công an xã Ba Trại cho biết: “Sáng nay chúng tôi đang họp và nhận được thông tin xác minh từ Công an huyện Ba Vì. Chúng tôi đang cho xác minh theo họ tên, năm sinh và ảnh mà Công an huyện Ba Vì cung cấp. Nếu đúng là đối tượng H.N.Đ (sinh năm 1983) thì địa phương có một đối tượng như vậy. Đối tượng này từng có hai tiền án”.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.