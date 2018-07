Sự thật cựu tuyển thủ U-23 bị công an truy tìm

Liên quan đến thông báo truy tìm của Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chiều 20-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng Công an TP Nha Trang, xác nhận: Công an TP Nha Trang tiếp tục vận động Từ Hữu Phước đến công an trình diện theo thông báo truy tìm ngày 27-3-2017.



Từ Hữu Phước (trái) trong lần tập cùng đội tuyển

Liên quan đến sự việc trên, một số báo điện tử thông tin: “Sáng 20-7, trung vệ Từ Hữu Phước đã phủ nhận thông tin này và cho rằng anh vẫn sinh hoạt ở nơi cư trú bình thường và không hề có chuyện trốn chạy”. Tờ báo này còn nêu “Sáng cùng ngày, Từ Hữu Phước đã lên cơ quan công an thành phố Nha Trang để làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội nhưng cán bộ điều tra viên đi vắng…".



Tuy nhiên trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Thành khẳng định không có chuyện Phước đến công an làm việc. Hiện công an tiếp tục yêu cầu người này đến làm việc.

Theo thông báo truy tìm của Công an Nha Trang, trưa 14-1, Từ Hữu Phước chạy xe máy chở một thanh niên ngồi sau. Khi đến một ngã tư, Phước áp sát cho người ngồi sau giật giỏ của du khách. Bị ngã xe, Phước bỏ chạy còn người giật giỏ bị công an bắt giữ.

“Hiện vụ án cướp giật tài sản vẫn đang trong giai đoạn điều tra và Phước có liên quan vụ việc nên chúng tôi truy tìm người này lên làm rõ”, Thượng tá Thành thông tin.