Sự thật tấm hình 'bé bị bắt cóc ở Hà Nội'

"Gia đình đã xem hình ảnh chụp hai người đi xe máy tại Hà Nội, ôm cháu bé với chú thích đó là cháu Nghĩa. Nhìn thoáng thì thấy rất giống nhưng xem kỹ thì đây không phải bới Nghĩa năm nay đã 6 tuổi, lớn hơn rất nhiều cháu bé trong ảnh. Hình ảnh đó không phải con tôi" - Anh Trần Văn Ất, bố cháu Nghĩa, nói.



Gia đình khẳng định hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội không phải là cháu Nghĩa.

Lúc 16 giờ chiều nay, Trực ban Công an thị xã Ba Đồn cho biết vẫn chưa tìm thấy tung tích cháu Nghĩa và công tác tìm kiếm cháu đang được triển khai khẩn trương.



Theo Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn, công an thị xã đã huy động tối đa lực lượng và đặt ra tất cả các giả thiết: có thể cháu đi lạc đường, cháu bị đuối nước, không loại trừ nghi vấn cháu bị bắt cóc... để đưa ra các phương án tìm kiếm cháu.

Cũng theo phía Công an, những ngày qua gia đình Nghĩa nhận được rất nhiều hình ảnh, điện thoại thông tin nghi cháu Nghĩa nhưng khi gia đình đến và xác minh thì không đúng. Vợ chồng anh Ất đã cử người đi tìm kiếm khắp cả nước ra cả biên giới phía Bắc phát tờ rơi kèm hình ảnh mong sớm tìm được cháu.



Cháu Trần Trung Nghĩa. Ảnh Gia đình cung cấp.

Như đã đưa tin, Khoảng 17 giờ ngày 3-7, cháu Nghĩa chơi cùng cha mẹ và anh trai tên là Đạt ở khu vực sân nhà của gia đình. Khoảng 1 giờ sau thì không thấy cháu, mọi người tìm không thấy nên báo an. Ngày 4-7, Thượng tá Trần Bá Thường, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn cũng đã ra thông báo về việc tìm Nghĩa thông qua số điện thoại của công an: 0232.3513. 388.