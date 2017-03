Sự thật về vụ cướp 140 lượng vàng

Thông như các báo đã đưa tin trước đó, hôm qua (16-9), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 5 cho biết vụ cướp 140 lượng vàng táo bạo xảy ra giữa đường phố là không có thật và người báo cướp giả là Hồ Ngọc Kim (30 tuổi, ngụ phường 3, quận 11) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vừa ăn cướp vừa la làng

Trưa ngày 14-9, Kim đến Công ty Vàng bạc đá quý SJC (quận 1) mua 140 lượng vàng về cho tiệm vàng của chị mình (ở phường 14, quận 5). Khoảng 17 giờ cùng ngày, Kim thất thểu đến Công an quận 5 trình báo rằng mình vừa bị cướp 140 lượng vàng và chiếc xe Excel. Kim khai: “140 lượng vàng SJC được chia làm hai gói rồi cất vào thùng xe Excel (biển số 51H3-7540). Trên đường về đến ngã tư Hải Thượng Lãn Ông - Lương Nhữ Học, bất ngờ có hai thanh niên lạ mặt chạy xe Nouvo kè sát. Người ngồi sau dùng một vật cứng, nhọn gí vào hông Kim. Kim tưởng súng, sợ quá xuống xe bỏ chạy. Bọn cướp đã lấy xe, trong đó có 140 lượng vàng rồi tẩu thoát”.

Được thông tin về vụ cướp táo bạo trên đường phố giữa ban ngày, thượng tá Lê Phước Trường - Trưởng Công an quận 5 chỉ đạo trinh sát xuống ngay hiện trường xác minh, đồng thời giữ Kim lại để hỏi thêm chi tiết.

Trong quá trình làm việc, điều tra viên nhận thấy Kim có biểu hiện nghi vấn, lời khai nhận dạng hung thủ không đồng nhất. Khi cơ quan điều tra yêu cầu Kim cùng đến hiện trường thì cả ba lần Kim chỉ ra ba địa điểm khác nhau. Cùng lúc người dân quanh ngã tư cho biết không có vụ cướp nào xảy ra vào thời điểm trên.

Cuối cùng, Kim phải thú nhận do mắc nợ nên dựng lên kịch bản bị cướp nhằm lấy số vàng của tiệm để trả nợ.

Kim có quen với một bạn gái tên là Thả (nhà ở phường 7, quận 6) nên bàn bạc trước với ông GB (cha của Thả), nhờ ông cất giấu giùm 140 lượng vàng. Chiều 14-9, Kim gọi điện thoại cho vợ chồng ông GB và Thả đến trước chợ Kim Biên (quận 5) nhận vàng.

Sau khi giao xe có vàng bên trong cho Thả trước sự chứng kiến của vợ chồng ông GB, Kim đến bưu điện gọi điện thoại cho chị mình báo tin vừa bị cướp xe và vàng rồi nhảy xe ôm đến công an trình báo tiếp.

Ngay sau khi Kim thú tội, cơ quan điều tra đã đến nhà vợ chồng ông GB thu hồi tài sản. Tại đây, ông GB thừa nhận có nhận hai túi nylon do Kim gửi nhưng “không biết trong túi có gì”. Tuy nhiên, ông chỉ giao lại một túi. Công an mở ra kiểm tra có 125 lượng vàng bên trong. Khi được hỏi số vàng còn lại (15 lượng) cùng chiếc xe Excel, ông GB nói “Có thể con gái tôi cất giấu nhưng ở đâu thì không biết”. Theo lời người nhà thì “cô Thả đang đi du lịch ở Campuchia”.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an quận 5 tiếp tục điều tra, xử lý.

Báo cướp giả bị xử lý ra sao?

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM đã làm rõ “vụ cướp 334 triệu đồng”, đồng thời lập hồ sơ xử phạt hành chính “người bị hại” là bà Trần Thị Anh Thư (43 tuổi, giám đốc một công ty TNHH địa ốc).

Trưa 14-6, bà Thư chạy đến Công an phường 7, quận 3 trình báo việc “bị hai thanh niên đi xe gắn máy giật túi xách đựng 334 triệu đồng vừa rút từ ngân hàng về”. PC14 phối hợp Công an quận 3 xác minh thì không có vụ cướp nào xảy ra vào thời điểm trên, đồng thời cũng xác định được bà Thư rút tiền ngân hàng vào ngày 12-6 chứ không phải ngày 14-6. Bàâ Thư hẹn trả nợ (300 triệu đồng) cho một người bạn nhưng đến giờ hẹn thì điện thoại báo tin vừa bị cướp tiền. Cơ quan điều tra ba lần gửi giấy mời bà Thư đến “cung cấp tài liệu, chứng cứ” nhưng bà Thư tránh né. Công an TP.HCM đang lập hồ sơ xử phạt bà Thư về hành vi không cung cấp tài liệu, chứáng cứ theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan tiến hành tố tụng (theo Điều 17 Nghị định 150/CP).

Một trường hợp tương tự khác là vụ “cướp có vũ khí vào tận nhà cướp xe SH” ở phường 8, quận 10. Trưa 9-6, Nguyễn Thu Thảo (ngụ tại 519 đường Nguyễn Tri Phương) báo tin bị cướp gí dao khống chế, cướp xe SH dựng trước cửa hàng. Công an quận 10 lập tức xuống hiện trường xác minh và nhanh chóng tìm ra đây là vụ báo cướp giả. Sau đó, công an xử phạt hành chính và đề nghị phường tổ chức họp tổ dân phố kiểm điểm Thảo.

Thiết nghĩ những trường hợp cố ý tung tin giả gây ảnh hưởng trật tự trị an, ngoài biện pháp xử phạt hành chính theo luật định nên chăng buộc người vi phạm phải hoàn trả chi phí mà các cơ quan chức năng phải bỏ ra để ngăn chặn, xác minh, thu thập về thông tin “ảo”.