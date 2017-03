Sự thật về vụ một cô gái 16 tuổi bị bắt cóc

C. thú nhận với gia đình chính mình đã dựng lên chuyện bị người phụ nữ lạ mặt bắt cóc để đi gặp người yêu. Bạn trai của C. là ĐTP (24 tuổi, hiện đang làm công nhân). C. và P. quen nhau qua mạng nhưng cả hai chưa gặp mặt.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 20-7, C. xin tiền cha mẹ để sửa điện thoại bị hỏng rồi đạp xe đi khỏi nhà, từ đấy em “mất tích” luôn. Chiều cùng ngày, ông Nở nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của con gái. C. khóc nức nở báo tin em bị một người phụ nữ lạ mặt dụ dỗ chở đi đến TP Vũng Tàu. Nghe vậy, ông Nở hoảng hốt chạy đi trình báo công an xã.

LÊ NGUYỄN