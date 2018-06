Sự thật vợ giám đốc doanh nghiệp bị bắt cóc tống tiền

Ngày 15-6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Ph. (30 tuổi, trú xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) do có hành vi cung cấp thông tin giả đến cơ quan công an trong quá trình khai báo.



Biên bản xử phạt. Ảnh: CAQB

Vào ngày 10-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Hải Sơn (Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn, trú tại thôn 16, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới). Nội dung đơn trình bày chị Nguyễn Thị Ph. là vợ anh Sơn bị mất hoàn toàn liên lạc với gia đình từ ngày 29-4, nghi là bị bắt cóc.



Sau đó anh Sơn còn cung cấp thông tin việc điện thoại di động của anh nhận được tin nhắn lạ đòi 10 tỉ đồng tiền chuộc, sau đó giảm xuống còn 5 tỉ và cuối cùng là 3,5 tỉ đồng.

Nhận được đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương vào cuộc để điều tra làm rõ. Qua quá trình điều tra, xác minh và thu thập các tài liệu, lời khai của những người có liên quan, Cơ quan điều tra xác định không có việc chị Nguyễn Thị Ph. bị bắt cóc, tống tiền.

Các tình tiết liên quan đến hành vi bắt cóc, bị đánh đập, trói tay, kêu cứu và nhắn tin đe dọa, gọi điện đòi tiền chuộc đều do chị Ph. dàn dựng và thuê người phối hợp. Mục đích là để người nhà tưởng mình bị bắt cóc thật và không truy xét việc bỏ nhà đi trong thời gian dài.

Quá trình làm việc với anh Nguyễn Hải Sơn, là người có đơn trình báo, đã xác định các sự việc chị Ph. mất tích, bị tống tiền là do vợ tự dựng lên, không có nhóm nào tham gia nhằm mục đích lấy tiền, tài sản của anh. Vì vậy, anh Sơn đã xin rút đơn và không yêu cầu giải quyết đối với sự việc trên.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Ph. do có hành vi cung cấp thông tin giả đến cơ quan công an trong quá trình khai báo, với mức xử phạt 1 triệu đồng.