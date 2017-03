Sự thật vụ cháu bé 1 tuổi bị “bắt cóc”

Cô gái trẻ khai nhân thân là Bùi Thu Hằng (SN 1986), nhà ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo tường trình của Hằng, hôm 23-10, hai mẹ con cô về chùa Bồ Đề, quận Long Biên vãng cảnh. Quá trình đi chơi, cháu Long đã bị kẻ xấu bắt đi.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, chỉ huy công an quận Long Biên đã yêu cầu đội Điều tra hình sự vào cuộc cùng công an phường Bồ Đề. Quá trình dựng lại sự việc, trinh sát nắm được đúng là có việc mẹ con chị Hằng đến chùa Bồ Đề hôm 23-10. Tuy nhiên, không ai biết gì về việc cháu Long bị bắt cóc.

Vị sư trụ trì chùa Bồ Đề cho biết, trung tuần tháng 10, mẹ con chị Hằng từng đến chùa và xin tá túc, bởi nguyên nhân bị nhà chồng hắt hủi. Tuy nhiên do nhà chùa đang xây dựng nên không còn chỗ cho mẹ con chị Hằng ở. Người mẹ trẻ ấy về sau nói với sư trụ trì là đã thuê được chỗ ở trọ với giá 400.000 đồng/tháng, và không thấy trở lại chùa, cho đến khi lực lượng công an đến xác minh thông tin việc cháu Long bị bắt cóc.

Mở rộng hướng điều tra đến những người làm dịch vụ trông xe, bán vàng mã xung quanh chùa Bồ Đề, các chiến sỹ công an nắm được hôm 23-10, hai mẹ con cô gái trẻ ấy có tiếp xúc với một người bán vàng mã tên Xuân. Sau đó, bà Xuân và mẹ con chị Hằng đi đâu không rõ. Từ thông tin này, các trinh sát đã tìm gặp được bà Xuân, và sự thật vụ bắt cóc bé trai 1 tuổi đã được làm rõ…

Khoảng ngày 20-10, trong khi đang bán hàng ở gần chùa Bồ Đề, bà Xuân trông thấy 2 mẹ con chị Hằng lếch thếch bế nhau. Qua hỏi chuyện, bà Xuân biết chị Hằng có hoàn cảnh éo le, bị gia đình nhà chồng hắt hủi. Vì kinh tế khó khăn nên chị Hằng muốn cho gia đình tử tế nào đó nuôi cháu Long. Nghe chuyện, bà Xuân nghĩ ngay đến vợ chồng anh Hoàng - chị Nhung, nhà ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, vốn hay đến chùa Bồ Đề lễ phật. Anh Hoàng từng đặt vấn đề nhờ bà Xuân nếu có ai có nhu cầu cho con nuôi thì giới thiệu.

Ngày 23-10, bà Xuân liên lạc thông báo với anh Hoàng về trường hợp mẹ con chị Hằng. Lập tức, vợ chồng anh Hoàng sang quận Long Biên, gặp bà Xuân và 2 mẹ con chị Hằng ở một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ. Sau khi trò chuyện, nhận thấy anh Hoàng, chị Nhung là những người tử tế, hiếm muộn con cái, nên Hằng đã đồng ý giao cháu Long cho anh Hoàng nuôi. Trước khi chia tay, anh Hoàng đưa cho Hằng 10 triệu đồng để làm ăn kinh tế; đưa bà Xuân 3 triệu đồng vì đã giúp tìm được con nuôi.

Về phần Hằng, 2 ngày sau khi xa con, cô ta cảm thấy nhớ thương và ân hận. Hằng đã quyết định chọn giải pháp đến cơ quan công an trình báo việc con trai bị bắt cóc, để mong được gặp lại con. Chiều 26-10, công an quận Long Biên đã liên lạc được với vợ chồng anh Hoàng, chị Nhung, và đề nghị họ mang cháu Long đến cơ quan công an. Tại đây, vợ chồng anh Hoàng đã thuật lại sự việc đúng như tường trình của bà Xuân, và khẳng định việc nhận nuôi cháu Long là hoàn toàn tự nguyện chứ không phải hành vi mua bán trẻ con.

Trước thái độ của Hằng, vợ chồng anh Hoàng đã chủ động trả lại cháu Long cho Hằng nuôi. Sự thật vụ “bắt cóc” trẻ con như vậy đã quá rõ ràng. Và người đáng trách trong vụ việc này chính là Bùi Thu Hằng; không những định cho đi đứa con ruột thịt, Hằng còn hoang báo thông tin gây ảnh hưởng đến an ninh địa bàn, ảnh hưởng cả đến những người tốt đã giúp đỡ cô ta.

Theo Hà Minh (ANTĐ)

(Tên những người liên quan trong bài đã thay đổi)