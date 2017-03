Sự thật vụ con trai đánh cha ở Hải Dương 'gây bão' trên Facebook

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một số tấm ảnh có kèm theo thông tin tố con trai đánh cha dã man ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Thông tin này nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng.

Những bức ảnh ghi lại việc một thanh niên đang giằng co, xô đẩy một người đàn ông lớn tuổi. Tấm ảnh cho thấy anh thanh niên đè lên người ông già, một người phụ nữ mặc áo đỏ đi qua nhìn và không có phản ứng gì can ngăn.



Bức ảnh được cho là con trai đánh cha và người phụ nữ đi qua dửng dưng với việc đó gây bức xúc cư dân mạng

Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy. Chúng tôi đã đến địa phương xác minh và đã tìm được địa chỉ gia đình nơi xảy ra vụ việc. Đó là ông Trần Văn Khá (SN 1963, trú tại thôn Mép, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương); người thanh niên trong ảnh là anh Trần Văn Khương (SN 1988, là con trai ông Khá).

Bà Nguyễn Thị Tươi (SN 1962, vợ ông Khá) kể đầu đuôi sự việc với chúng tôi như sau: Khoảng 13 giờ ngày 27-3, ông Khá đi đám cưới về trong tình trạng say rượu. Do không có chìa khóa mở cổng nên ông Khá trèo qua tường bao. Vì tường bao có cắm mảnh chai nên người ông bị thương và chảy máu rất nhiều nhưng ông không ý thức được việc đó.







Những hình ảnh được hàng xóm ghi lại rồi tung lên mạng

Khi anh con trai ông là anh Khương về nhà, thấy cha bị như vậy đã chạy đi mua băng gạc về băng bó cho ông. Do ông Khá đang say rượu nên ông phản ứng không cho con băng bó. Mọi người cố sức để ông bình tĩnh nhưng ông vẫn la lối và đẩy ra. Phải mất thời gian khá lâu mọi người mới giữ được ông Khá để anh Khương rửa vết thương, băng bó cho cha.

Sau đó, ông Khá đi ngủ. Đang ngủ, bỗng dưng ông vùng dậy cầm dao ra vườn chặt hết cây chuối trong vườn và đập phá đồ đạc. Ông Khá còn trèo lên mái nhà, đe dọa mọi người khiến hàng xóm sợ hãi.

Hàng xóm đã gọi điện thoại cho Công an xã Minh Đức xuống can thiệp. Mọi người phải khuyên can mãi ông Khá mới đi ngủ. Đến 23 giờ đêm ông Khá tỉnh rượu và mọi chuyện đã trở lại bình thường.

Đại diện Ban Công an xã Minh Đức cũng xác minh sự việc gia đình kể trên là đúng sự thật.

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng công an xã Minh Đức cho biết Ban Công an xã bước đầu đã xác định được người chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội. Ban Công an xã sẽ mời một số người khác liên quan lên làm việc và xử lý nghiêm đối với những người chụp ảnh, đăng tải lên mạng không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự của anh Khương, để làm gương cho người khác.