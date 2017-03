Sự thật vụ cướp 75 lượng vàng

Tại cơ quan công an, nạn nhân khai tên Lê Thanh Hoàng, SN 1982, ngụ ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang, trên người nhiều vết trầy xước, chiếc xe gắn máy bị hư hỏng, cho biết: anh ta hành nghề thợ bạc tại tiệm vàng Lê Phát (số 148 đường Nguyễn An Ninh, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) do anh Lê Văn Tùng (SN 1966) làm chủ. Là nhân công nhưng Hoàng khá uy tín với gia đình anh Tùng, mọi công việc giao dịch mua bán, Tùng đều nhờ Hoàng thực hiện.

Sáng cùng ngày, anh Tùng đưa Hoàng 45,413 lượng vàng 24k và 30 lượng vàng SJC để giao cho khách hàng, là tiệm vàng Phước Nguyên và tiệm vàng Minh Xài ở TP.Long Xuyên. Sau đó, Hoàng đem số vàng trên giao cho hai tiệm vàng đồng thời lấy số tiền 2,7 tỷ đồng bỏ vào ba lô mang về lại Cần Thơ. Trên đường đi đến phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn thì Hoàng bị bọn cướp chặn đầu xe khống chế, cướp 2,7 tỷ đồng. Hoàng gọi điện báo cho anh Tùng và đến Công an quận Ô Môn trình báo.



Các đối tượng trong vụ án

Nhận tin báo, Công an quận Ô Môn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Cần Thơ tiến hành truy bắt bọn cướp. Tuy nhiên, qua công tác xác minh, trinh sát phát hiện nhiều tình tiết mâu thuẫn từ lời khai của Hoàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát khẳng định chính Hoàng cố tình dựng lên vụ cướp trên. Lúc 18 giờ ngày 31-5-2011, cơ quan điều tra đã bắt giữ Lê Thanh Hoàng, Nguyễn Văn Trường (SN 1986), Lê Thanh Bạch (SN 1980), Lê Thanh Hiệp (SN 1982) và Lê Thanh Thảo (SN 1978) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền để chi trả nợ nần, Hoàng nghĩ cách lợi dụng lòng tin của ông chủ để chiếm đoạt tài sản. Sáng 30-5-2011, khi anh Tùng giao cho Hoàng số vàng trên đến Long Xuyên giao cho khách hàng, y liền điện thoại cho Trường, Hiệp, Thảo, Bạch và cùng một số đối tượng khác lên kế hoạch thực hiện vụ cướp. Nhận tiền xong, Hoàng đưa cho các đối tượng trên cất giấu. Bọn chúng diễn màn kịch cướp hoàn hảo. Các đối tượng phục tại nghĩa trang thuộc quận Ô Môn vắng người qua lại. Xe của Hoàng vừa đến, hai đối tượng đi xe gắn máy đạp Hoàng ngã xuống đường. Bọn chúng đánh tượng trưng, xô Hoàng nhào xuống mặt đường để tay chân trầy xước hòng qua mắt cơ quan điều tra. Thế nhưng, hành vi của bọn chúng đã bị lật tẩy.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo THIỆN THẢO (CATP)