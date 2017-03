Sự thật vụ cướp dàn cảnh đòi 1,8 tỉ đồng

Mấy ngày vừa qua, trên Facebook của một thanh niên tên NTT đăng tải thông tin về việc bị một nhóm người dàn cảnh đuổi đánh đòi nợ 1,8 tỉ đồng. Lập tức Facebook của thanh niên này đã nhận được hàng chục ngàn lượt thích và bình luận.

Lên “phây” gây nhiễu

Trên Facebook, NTT viết: “Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3-11, khi đang lưu thông trên đoạn đường CMT8 từ quận 1 về quận 10, chạy tới ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - CMT8 dừng đèn đỏ thì tôi thấy có bốn người (hai trai, hai gái) chở nhau trên hai xe máy cứ nhìn về hướng mình xầm xì. Theo kinh nghiệm, T. nghi có chuyện không hay. Thế là đèn xanh mình chạy nhanh về nhà, họ đuổi theo được khoảng 500 m cúp đầu xe T. do chuẩn bị trước nên T. dừng xe khóa cổ, đẩy xe ngã rồi bỏ chạy hô “cướp, cướp”. Bọn nó chạy theo đánh T. và nói ba mình thiếu nợ nó 1,8 tỉ gì đó... T. cứ chạy vòng vòng ngoài đường la lên, nhờ vậy mà người dân tràn ra đường bênh vực cho T. Nhưng bọn này nó làm rất dữ, cứ đánh T. tới tấp để T. không nói được gì... Năm phút sau có hai anh công an đến, bọn nó vẫn hành hung. Một anh công an chở mình về phường trước, lát sau bọn nó cũng kéo về đây. Tiếp theo người nhà, đồng bọn nó hơn chục người đến gây “búa xua” buộc công an phường phải gọi cảnh sát hình sự sang hỗ trợ... Nói chung là kể đến đây thôi, T. mà không bình tĩnh là coi như vừa bị đánh vừa mất xe rồi…”.





Khu vực ngã tư CMT8 - Nguyễn Đình Chiểu, nơi NTT cho là gặp cướp dàn cảnh. Ảnh: HT

T. còn nhận định: “Nghe đâu bọn này có số má giang hồ, chủ yếu bên quận 5 tràn sang quận 3 với quận 10, nó làm loạn xong đi về tỉnh bơ”.

Trước thông tin do NTT đăng trên Facebook, nhiều người khác đã tỏ ra lo lắng vì tội phạm lộng hành giữa đường phố trung tâm, đồng thời chia sẻ trên Facebook của mình để người khác cảnh giác.

Công an: “Chỉ là va quẹt giao thông”

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường 4, quận 3 cho biết: “Trước đó giữa hai bên có va quẹt giao thông với nhau. Do không có ai bị thương tích, không có vấn đề gì nên chúng tôi hòa giải để họ ra về và cũng không lập hồ sơ”.

Một cán bộ công an phường cho biết thêm: “Khi va quẹt xe với nhau hai bên có cự cãi, người dân hiếu kỳ chung quanh bu đông nên người này cứ tưởng là đồng bọn người kia mới hô hào lên. Nhận tin báo, chúng tôi đến đưa cả hai về phường thì đám đông tự động giải tán”.

Khi chúng tôi nêu vụ “cướp dàn cảnh đòi nợ 1,8 tỉ đồng” trên Facebook, công an phường khẳng định: “Nếu như đối tượng muốn dàn cảnh thì khi công an đến đã bỏ chạy rồi chứ không dám về công an phường trình bày. Nếu có dấu hiệu dàn cảnh cướp tài sản thì chúng tôi đã lập hồ sơ bàn giao cho công an quận điều tra rồi. Có thể hai bên không được tỉnh táo, sau đó lên mạng muốn nói gì thì nói. gần đây nhiều vụ đưa lên Facebook không hẳn là sự thật”.

Các bác tài chạy xe ôm ở ngã tư CMT8 - Nguyễn Đình Chiểu cũng nói không nghe thông tin gì về việc băng nhóm dàn cảnh đánh người, cướp tài sản tại khu vực này: “Nếu là cướp dàn cảnh thì chúng tôi đã không để tụi nó có đất sống. Chưa kể hằng ngày tại khu vực này thường xuyên có cảnh sát hình sự và công an đi tuần tra để giữ gìn an ninh trật tự”.