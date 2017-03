Sửa đổi BLHS: Nâng tuổi chịu án tử, bớt đưa trẻ ra tòa!

Hôm qua (3-12), trong hội thảo bàn về việc sửa đổi Bộ luật Hình sự (BLHS) do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức, nhiều chuyên gia đã sôi nổi bàn thảo về chuyện bỏ hình phạt tử hình ở 17 điều luật; có nên đưa trẻ vị thành niên ra tòa nhiều như hiện nay hay không...

Phải sửa luật

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Dương Ngọc Ngưu, BLHS năm 1999 ra đời khi chúng ta chưa hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế nên chưa phản ánh được các loại tội phạm mang tính quốc tế như khủng bố, rửa tiền; các loại tội phạm mới trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, tài chính. Một số tội không thể xử lý hình sự được vì các quy định quá “ngặt” như tội phạm về môi trường...

Vì vậy cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới theo hướng hạn chế áp dụng hình phạt tử hình, nhân đạo hơn với người chưa thành niên phạm tội, bổ sung các quy định để xử lý không những các hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em mà còn cả việc mua bán nam giới trên 16 tuổi...

Đa số các chuyên gia đã tán đồng việc sửa đổi này. Có người còn cho rằng cần sửa đổi toàn bộ BLHS nhưng vì chúng ta chưa có điều kiện tổng kết toàn ngành trong từng lĩnh vực nên trước mắt chỉ cần sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS là áp dụng được ngay.

Giảm án tử nhưng không bỏ hẳn?

Phó Chánh tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM Phạm Hùng Việt cho rằng việc giảm án tử hình trong tình hình hiện nay là hợp lý nhưng không nên bỏ hẳn. Ông Việt nói: “Trong nhiều vụ án mà tính chất phạm tội của bị cáo quá dã man, không còn tính người, nếu bỏ hình phạt này sẽ là mối nguy hại cho cộng đồng. Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà dự luật đề xuất bỏ là chưa hợp lý bởi thực tế hành vi các bị cáo ngày càng tinh vi và gây hậu quả rất lớn, nếu không giữ hình phạt tử hình sẽ mất tính răn đe”.

Theo ông Việt, cần phải làm rõ thêm là áp dụng hình phạt tử hình khi bị cáo có đủ ba dấu hiệu phạm tội dã man, tàn bạo, mất nhân tính hay chỉ một trong ba dấu hiệu mà dự luật nêu ra. Cạnh đó, ông Việt cho rằng nên nâng độ tuổi áp dụng hình phạt tử hình lên 21 bởi lẽ thực tế giữa bị cáo 18 với 17 tuổi cách nhau chỉ có một ngày nhưng một bên là áp dụng hình phạt tử hình, một bên không là chưa ổn lắm...

Mở rộng hơn, TS Lê Văn Cảm đề xuất khi sửa luật, cần nêu rõ là không áp dụng hình phạt tử hình với phụ nữ, người chưa thành niên và nam giới trên 70 tuổi (luật hiện hành chỉ áp dụng với người chưa thành niên, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi).

Bớt đưa người vào tù

Dưới góc độ cải tạo phạm nhân, thiếu tướng Phạm Đức Chấn, Cục trưởng V26 (Bộ Công an), cho biết từ năm 2000 đến nay mỗi năm số người bị đưa vào tù tăng bình quân 8%/năm làm cho các nhà tù quá tải. Có rất nhiều lý do nhưng trong đó có lý do là tòa ít áp dụng hình phạt ngoài hình phạt tù.

Thiếu tướng Chấn nói: “Nhìn lại 267 điều luật thì có đến 263 điều luật quy định hình phạt tù và mức tổng hợp hình phạt tù là 30 năm (trước đây chỉ 20 năm). Cạnh đó, việc áp dụng các hình phạt khác ngoài án tù chiếm tỷ lệ chỉ 20% số người bị phạt tù hiện có mà thôi. Trong khi đó, nhiều trường hợp không đáng bị giam nhưng tòa lại giam làm cho các trại cải tạo quá tải. Vì thế, tôi ủng hộ phương án mà dự luật đưa ra là giảm án tù, tăng án treo, phạt tiền và các biện pháp tư pháp khác”.

Cũng theo ông Chấn, chuyện trại giam quá tải còn có lý do nữa là quy định thời hạn giảm chấp hành hình phạt tù còn vướng nên rất ít người khi chấp hành 1/2 thời gian cải tạo được thả như quy định của luật. Ông nêu: Hơn 100 ngàn phạm nhân được tha trước hạn chỉ có 13 người là chấp hành 1/2 mức án (chưa đến 0,01%), hơn 95% còn lại là họ đã chấp hành trên 3/4 mức án.

Viện phó Viện Khoa học kiểm sát VKSND tối cao Đỗ Văn Đương ủng hộ phương án bớt đưa người vào tù mà nên áp dụng mạnh các biện pháp tư pháp khác. Ông đề nghị: “Hiện nay, chỉ có tòa mới áp dụng các biện pháp tư pháp ngoài hình phạt tù với người phạm tội, nên chăng mở rộng thẩm quyền này cho công an và VKS”.

Bao dung hơn với người chưa thành niên

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Đình Bốn đưa ra con số: “Từ năm 2003 đến 2007 có gần 70.000 trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật hình sự. Các em phạm đủ loại tội, trừ một số tội đặc trưng của người lớn (các tội phạm về chức vụ) vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giáo dục ở nhà trường, trường giáo dưỡng, gia đình chưa tốt. Nên xem các em là nạn nhân để có cái nhìn bao dung hơn. Vì thế, trong các trường hợp thật cần thiết mới áp dụng hình phạt tù với họ và nên đưa vào luật nguyên tắc lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên phạm tội phải được quan tâm hàng đầu”.

Một thành viên của Ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhận định: “Để ngăn ngừa hiệu quả hành vi tội phạm ở người chưa thành niên, các nhà làm luật cần nghiên cứu xử lý hành vi tiếp tay, tạo điều kiện phạm tội từ người lớn”. Còn ông Đỗ Văn Đương thì cho rằng cần sửa đổi BLHS theo hướng chỉ đưa ra tòa xét xử trẻ từ 14 đến 16 tuổi khi họ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, còn với các tội phạm khác nên áp dụng các biện pháp tư pháp ngoài hình phạt tù.

Hôm nay, hội thảo sẽ nghe tham luận của các chuyên gia về các vấn đề: tội về kinh tế, chức vụ, buôn bán người...