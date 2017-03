Sửa đổi Bộ luật Hình sự: Sẽ khởi tố cả pháp nhân?

Theo luật sư Mark Sandler (Canada), trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì hành vi có chủ ý của một người sẽ bị xem là phạm tội phá hủy hoặc sửa đổi dữ liệu khi: làm cho dữ liệu trở thành vô nghĩa, vô dụng hoặc vô hiệu quả; can thiệp vào việc sử dụng hợp pháp dữ liệu; can thiệp đối với người được sử dụng dữ liệu hợp pháp hoặc làm cho người có quyền truy cập dữ liệu không truy cập được dữ liệu. Cũng bị xem là phạm tội sửa đổi, phá phách dữ liệu khi truyền bá virus làm cho người sử dụng máy tính ngay tình kích hoạt; chủ động tải lên quá mức vận hành của hệ thống máy tính (buộc phải ngưng dịch vụ do bị tấn công); sửa đổi dữ liệu làm cho chương trình không hoạt động đúng được.