Súng cướp cò, một con bạc tử vong

Khoảng 15 giờ ngày 4-1, Công an huyện Cẩm Mỹ phối hợp với Công an xã Bảo Bình tiến hành vây bắt một sòng bạc ở ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình.

Khi công an ập vào, khoảng 20 người đang đánh bạc bỏ chạy tán loạn. Một chiến sĩ công an thuộc Đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Cẩm Mỹ đã nổ súng chỉ thiên. Tuy nhiên do sơ suất, súng cướp cò khiến đạn trúng người anh Lầu Nguyên Sầu (39 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình). Anh Lầu được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cũng xác nhận có một người trong nhóm đánh bạc bị trúng đạn tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra làm rõ.

TIẾN DŨNG - VĂN NGỌC