Suốt đêm đuổi cướp

Theo Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang), anh Đào Nhân Thức chạy xe gắn máy từ TP.HCM về Đồng Tháp trên quốc lộ 1A. Khi đến xã Nhị Bình (huyện Châu Thành, Tiền Giang), anh Thức bị hai đối tượng đi xe gắn máy cùng chiều dùng khúc gỗ to đánh vào người khiến anh té ngã xuống đường rồi cướp xe gắn máy, túi xách và chiếc máy ảnh chạy về hướng TP.HCM.



Anh Thức vào trụ sở Công an xã Nhị Bình kêu cứu. Công an huyện Châu Thành lập tức truy đuổi hai tên cướp. Khi đến xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì đuổi kịp Nguyễn Văn Trung. Trung bỏ xe chạy bộ vào khu dân cư để trốn.



Tại đây, Công an Bình Chánh và dân phòng huyện Bến Lức (Long An) cũng tham gia truy đuổi tên cướp qua nhiều khu nhà, mồ mả... Mãi đến 7g sáng, khi Trung đang đi bộ trở ra đường cái tìm xe ôm để tiếp tục trốn chạy thì bị công an bắt.



Theo NGỌC HẬU (TTO)