Suýt cháy nhà vì xài máy cắt sắt

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng tại tầng thượng của căn nhà 280 Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10). Đây là ngôi nhà do gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt mướn lại để kinh doanh trang trí nội thất.

Nguyên nhân đám cháy được xác định là do người trong nhà dùng máy cắt sắt để cắt chân bồn, những tia sắt rớt xuống đống rác bên cạnh khiến lửa bùng lên dữ dội. Người trong nhà hốt hoảng dùng mọi cách để dập lửa.

Thấy khói bốc lên, nhiều người dân đã nhanh chóng gọi điện thoại đến đội Phòng cháy chữa cháy đồng thời hỗ trợ cùng chủ nhà dập tắt lửa. Hơn 30 phút sau, lửa đã được khống chế. May mắn không có thiệt hại lớn về người và tài sản.

“Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy: Do điện; thiết bị sinh lửa sinh nhiệt, sự cố máy móc, dây truyền công nghệ… Nhưng đáng chú ý nhất, là nguyên nhân cháy do hàn cắt kim loại. Nhiều vụ tai nạn thương tâm xuất phát từ việc vảy hàn có nhiệt độ cao bắn vào các vật liệu dễ cháy gây ra cháy lớn và thiệt hại nghiệm trọng. Bởi vậy nếu thực sự phải dùng những công cụ hàn cắt kim loại thì chủ nhà, thợ phải dùng vật liệu che chắn để đảm bảo an toàn” - Công an phường 14, quận 10 cảnh báo.