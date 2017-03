Án chưa tuyên mà đã có người suýt chết dù không phải là bị cáo liên quan trong vụ án. Người đó chính là bác Ba Phi. Bác suýt chết vì sặc... cười. Sặc cơm mà chết là chuyện thường tình. Sặc cười đến suýt chết như bác Ba Phi quả là chuyện hy hữu! Bác mắc bệnh sặc cười từ hôm kia, khi hai ông nguyên chủ tịch và nguyên bí thư Đảng ủy xã Minh Phú biện hộ trước tòa rằng vì quá thương dân nghèo hổng có tiền đóng góp nên mấy ổng phải cho chuyển quyền sở hữu đất nông, lâm nghiệp và đất công của bảy thôn sang đất thổ cư rồi bán cho các hộ dân, cá nhân để có tiền xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ nhân dân! Số tiền đó, theo cáo trạng lên tới gần 16 tỷ đồng, được mấy ổng để ngoài ngân sách nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân.

Suýt chết vì sặc cười, tỉnh dậy ở phòng cấp cứu bệnh viện, bác Ba Phi nói với bác sĩ: “Nghe mấy “quan” xã này bày tỏ lòng thương dân đến vậy ai mà nhịn được cười. Lời lẽ biện hộ của mấy ổng y chang mấy ông “quan” xã, thôn đã chi sai tiền của Chính phủ hỗ trợ dân nghèo ăn Tết. Ông xã này bảo lý do cốt để có tiền làm đường, kéo dây điện... cho xã. Ông thôn kia thì nói mình chỉ muốn mần chuyện công bằng khi đem số tiền hỗ trợ người nghèo chia cho cả người có của ăn của để, trong đó không ít người là thân bằng quyến thuộc của ổng... Ông nào cũng bảo đều vì nhân dân cả. He he he!...”.

Thấy bác Ba Phi phát cười, bác sĩ vội đưa tay bụm miệng bác lại, răn đe: “Bác mà bị sặc cười lần nữa thì hết phương cứu chữa. Đừng có nghĩ tới những chuyện tức cười nữa, hãy nghĩ tới chuyện chi thật là buồn để khỏi mắc cười”. Vừa nghe bác sĩ gợi ý như vậy, bác Ba Phi tức thì khóc ròng. Bác sĩ ngạc nhiên: “Chuyện chi buồn dữ vậy?”. Bác Ba Phi sụt sùi kể lể: “Vẫn là chuyện bán đất trái phép ở xã Minh Phú. Các “quan” ở xã này khai trước tòa rằng không chỉ có mỗi Minh Phú mà còn nhiều xã khác trong huyện cũng bán đất trái phép để xây dựng cơ sở hạ tầng. Mấy ổng khẳng định rằng “Cả huyện Sóc Sơn đều làm như thế nên chúng tôi mới làm theo!”. Nếu lời khai này mà đúng với sự thực thì các “quan xã” trong toàn huyện Sóc Sơn đều có thể bị án tù giống các “quan” ở xã Minh Phú cả. Cứ nghĩ tới tình cảnh đó là tui khóc ròng vì thương cho dân Sóc Sơn ngoài đó quá thể!”.