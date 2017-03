Suýt mất mạng vì nghe “báo mộng” đi đào vàng

Giữa đêm hôm rằm tháng Chạp, anh Đào Quang Văn, 31 tuổi, ở xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng có một giấc mộng "vàng". Theo anh kể lại, trong cơn mơ, có một người "Tàu" to cao hiện ra nói: "Thương vợ chồng ngươi làm ăn vất vả mà vẫn nghèo khó nên ta chỉ cho một nơi chôn vàng". Anh nghe rõ người đó nói: Đến rìa đường ngôi miếu cổ và cây bồ đề ở nghĩa trang thôn Kinh Điền (quê anh Văn) có hũ vàng chôn tại đó.

Đến ngày 2-2, anh Văn quyết định mời ông Đặng Kim Thanh, 62 tuổi, là cha nuôi anh Phạm Văn Đạt, anh họ mình - cùng đi đào hũ vàng. Anh Văn còn mời cả Phạm Văn Việt, thầy cúng có danh tiếng trong vùng đến thôn Kinh Điền cùng để đào vàng.

Anh Văn còn khoe tiếp với anh Kiếm, ở thôn Ly Câu và anh Nhị, ở thôn Kinh Điền, cùng xã với mình. Anh Kiếm và anh Nhị trong tâm trạng khấp khởi sắp đổi đời liền kể lại cho Nguyễn Văn Quynh, 24 tuổi, ở thôn bên - Du Viên, cùng xã Tân Viên và rủ Quynh cùng đi.

Quynh nhận lời và đúng 2h ngày hôm sau, khi anh Văn và những người nói trên mò mẫm ra nghĩa trang để đào vàng thì Quynh cũng rón rén đi theo và không quên mang theo 1 súng bắn đạn hoa cải để "phòng xa"… Tới gần nơi anh Văn và những người đang đào vàng thì không hiểu vì lóng ngóng mà khẩu súng của Quynh bị cướp cò, lúc đó nòng súng hướng về đúng nơi anh Văn đang hành sự…

Những người có mặt quên cả việc đào vàng, đưa anh Văn đi ngay lên Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng để cấp cứu và rất may, anh Văn được các bác sỹ cứu chữa qua khỏi cơn nguy kịch. Sau khi nổ súng, Quynh hoảng sợ tẩu thoát.

Chiều tối 5-2, các trinh sát của Công an huyện An Lão đã bắt gọn Quynh tại đường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng và thu giữ khẩu súng hoa cải. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Quynh khai nhận đã mua khẩu súng nói trên khoảng 5 tháng trước...

Theo Q.Phòng (báo CAND)