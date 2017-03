Tá hỏa phát hiện bạn chung phòng nằm chết trên giường

Khoảng 7 giờ ngày 17/5, công nhân ở trọ tại một nhà trọ thuộc KP 3, phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai tá hỏa khi phát hiện anh Nguyễn Văn Sơn (41 tuổi, quê Tiền Giang) nằm chết trên giường.



Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Nguyễn Văn Quý (35 tuổi, bạn chung phòng với nạn nhân Sơn) thức dậy đi làm nhưng thấy anh Sơn vẫn nằm ngủ. Sợ anh Sơn muộn giờ làm, anh Quý đến lay gọi và bàng hoàng phát hiện người bạn cùng phòng đã tử vong.



Anh Nguyễn Văn Quý cho biết, ngày 16/5, anh Sơn vẫn đi làm bình thường. Khi kết thúc giờ làm việc, anh Sơn đi nhậu cùng một nhóm bạn thân đến tận 22 giờ mới về phòng trọ. Thấy anh Sơn say xỉn nên anh Quý đã để bạn nằm ngủ trên giường, còn mình nằm dưới đất.



Theo xác nhận của chủ trọ Vũ Đình Ban, anh Sơn mới tới thuê phòng và đang làm việc cho một công ty tại TP Biên Hòa. Ông Ban cho biết, anh Sơn rất hay uống rượu, ngày nào cũng về phòng trọ trong bộ dạng say xỉn.





Theo Minh Hậu (DT)