Tái diễn nạn cướp bằng mũ bảo hiểm

Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang điều tra một băng nhóm dùng dao và mũ bảo hiểm tấn công người đi đường để cướp tài sản.

rạng sáng 14-10, anh Lê Anh Sơn (tạm trú quận 9) đi xe máy về đến đầu đường số 197 (phường Tân Phú, quận 9) thì chạm trán với nhóm thanh niên. Nhóm này có năm người đi trên một xe máy, ban đầu giả vờ tiếp cận anh Sơn để hỏi thăm đường. sau đó, bất ngờ một đối tượng dùng chân đạp anh Sơn ngã xuống đường. Tiếp đó chúng dùng mũ bảo hiểm đánh anh Sơn tới tấp và dùng dao uy hiếp khiến anh Sơn hoảng sợ vứt xe máy bỏ chạy. Lập tức băng cướp đã lấy xe của anh Sơn tẩu thoát.

Huỳnh Thanh Hoàn bị công an bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: CTV

Trong khi cơ quan công an đang truy xét vụ việc trên thì tại Bình Chánh xảy ra một vụ tương tự. Chiều 13-10, chị La Thị Sáng đang đứng bán mít trên quốc lộ 50 (đoạn thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) thì Huỳnh Thanh Hoàn (ngụ quận 8) chạy xe ào đến dùng mũ bảo hiểm đánh rồi cướp tiền của chị Sáng. Chị Sáng cố gắng chống cự, bỏ chạy thì Hoàn đuổi theo dùng dao đâm hai nhát vào lưng và ngực của chị Sáng nhằm cướp bằng được số tiền trên tay chị . Nghe chị Sáng tri hô, người dân gần đó đã xông đến khống chế Hoàn giao cho Công an xã Đa Phước. công an xã đã lập hồ sơ bàn giao Hoàn cho Công an huyện Bình Chánh lập hồ sơ, điều tra về hành vi cướp tài sản.

một cán bộ phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM, nhận định, nạn cướp sử dụng mũ bảo hiểm làm hung khí đang tái diễn. Cách đây hơn ba năm, phòng PC45 Công an TP.HCM đã triệt phá một băng cướp chuyên dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân để cướp tài sản. Băng này do Hồ Văn Lùng (tạm trú quận Thủ Đức) cầm đầu. Từ cuối năm 2008 đến giữa tháng 1-2009 băng nhóm của Lùng đã gây ra tổng cộng 34 vụ cướp xe máy và tài sản bỏ trong cốp xe. Đối tượng chúng thường nhắm tới là phụ nữ, người đi xe trên đường vắng, các đôi nam nữ tâm sự ở khu thưa dân cư… Địa bàn hoạt động của băng cướp dùng mũ bảo hiểm rộng khắp ở TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An…

Hai kẻ cướp nữ trang sa lưới Ngày 15-10, Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Thao và Lê Nguyễn Tuấn Anh (cùng tạm trú tại TP.HCM) về hành vi cướp giật tài sản. Ngày 12-10, tại tỉnh lộ 784 Gò Dầu, cả hai cướp dây chuyền 8,5 chỉ vàng 18K của chị Hồ Thị Kiều rồi bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, do phóng nhanh cả hai tông xe vào một phụ nữ khiến nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu ở BV Gò Dầu rồi chuyển tiếp đến BV Chợ Rẫy. Thao cùng Tuấn Anh đã bị người dân và lực lượng Công an huyện Gò Dầu bắt giữ ngay sau đó. Thao, Tuấn Anh khai đã gây ra bốn vụ cướp giật nữ trang trong ngày 12-10. Ngoài ra, trước đó cả hai khai đã thực hiện bảy vụ cướp giật ở Gò Dầu và Trảng Bàng. KHÁNH THỤC

HOÀNG TUYẾT