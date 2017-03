Tái diễn nạn “ma nhớt” rạch mùng giật dây chuyền

Rạng sáng 4-6, chị ĐTXQ đang ngủ say trên giường, bất ngờ một bóng đen xuất hiện đứng ngay bên giường, một tay giở mùng, tay còn lại giật sợi dây chuyền vàng 18 kara (trọng lượng 2,5 chỉ) chị Q. đang đeo trên cổ. Kẻ cướp còn lấy một ĐTDĐ của chị Q. rồi chạy thoát ra ngoài.

Được biết thời gian qua tình trạng giở mùng, rạch mùng vào đêm khuya để cướp giật tài sản (nạn nhân chủ yếu là phụ nữ) xảy ra thường xuyên ở các địa phương như Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, TP Tân An (Long An). Cơ quan công an đã vào cuộc và truy bắt được hai anh em ruột Nguyễn Văn Tèo và Nguyễn Văn Phương (đều ngụ thị trấn Thủ Thừa). Khi hai anh em Tèo giở mùng, rạch mùng cướp tài sản vào đêm khuya thường chỉ mặc quần đùi và thoa nhớt khắp người nhằm dễ dàng tẩu thoát. Phương vừa bị TAND huyện Tân Trụ kết án chín năm tù về tội cướp giật tài sản, riêng Tèo mới ra tù.

TƯỜNG VÂN