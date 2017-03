Tái diễn trò lừa qua điện thoại

Theo tường trình của bà Đỗ Thị Kim Ngân, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa (Đồng Nai) sáng 14-6, một cô gái xưng là nhân viên Công ty Viễn thông VNPT gọi vào điện thoại bàn của bà. Người này thông báo bà đang nợ cước điện thoại 8,9 triệu đồng và hồ sơ đã chuyển qua cơ quan công an. Nếu trong vòng hai giờ bà Ngân không đóng tiền thì thuê bao sẽ bị khóa, đồng thời công ty sẽ khởi kiện bà ra tòa.

Cô gái nói bà muốn thắc mắc khiếu nại gì cứ bấm số 0 sẽ được giải đáp. Khi bà Ngân bấm phím số 0, đầu dây là giọng nói của một người đàn ông bảo bà gọi tiếp vào số điện thoại 08 39231168 - là số điện thoại của cơ quan phòng, chống tội phạm, cơ quan này sẽ can thiệp để Công ty VNPT xóa nợ.

Nghe vậy, bà Ngân gọi vào số điện thoại trên thì một người đàn ông xưng tên Nguyễn Chí Bình, là cán bộ phòng phòng, chống tội phạm ma túy và yêu cầu bà Ngân đến địa chỉ 34 An Bình, quận 5 (TP.HCM) trình báo sự việc. Bà Ngân nói đang ở tỉnh Đồng Nai không thể đi được thì ông Bình yêu cầu cho biết rõ họ tên, địa chỉ và số CMND rồi trình báo qua điện thoại cũng được. Cuộc gọi sẽ được ghi âm, sau đó cơ quan công an sẽ chuyển qua cho Công ty Viễn thông VNPT.

Khi bà Ngân trình bày xong thì ông Bình nói bà giữ máy để ông gọi điện cho Bộ Công an xác minh xem bà có phạm tội gì không. Ông Bình vừa nói xong, khoảng hai giây sau bà Ngân nghe giọng một người đàn ông khác thông báo bà Ngân nằm trong danh sách đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia mà Bộ Công an vừa triệt phá. Hiện thời bà Ngân có một tài khoản 6 tỉ đồng trong ngân hàng, số tiền này liên quan đến hoạt động rửa tiền cần phải kiểm tra.

Nghi ngờ có sự mờ ám nên bà Ngân nhờ người gọi vào số điện thoại 08 39231168 xác minh thì được biết đúng là số điện thoại của cơ quan điều tra về tội phạm ma túy nhưng cơ quan này không có ai tên Nguyễn Chí Bình. Tại đây cho biết thêm số điện thoại này đã bị một số người lợi dụng dùng để gọi điện thoại đến các nạn nhân ở TP.HCM và các tỉnh giáp ranh nhằm lừa đảo, tống tiền nên cần cảnh giác.

Thời gian vừa qua, một số băng nhóm, đối tượng lừa đảo qua điện thoại đã bị công an khám phá, bắt giữ (trong đó có cả người nước ngoài). Tuy nhiên, hiện vẫn còn một vài nhóm bên ngoài tiếp tục hoạt động bằng cách mở tài khoản thẻ thanh toán quốc tế và đăng ký dịch vụ Internet Banking (dịch vụ chuyển tiền qua Internet). Chúng điều nghiên trước con mồi rồi gọi điện thoại báo nợ cước và cho số điện thoại yêu cầu nạn nhân liên lạc với cán bộ công an để giải quyết. Qua đó, nhiều người bị “cán bộ công an” dọa có liên quan đến các hoạt động rửa tiền, mua bán ma túy xuyên quốc gia, nếu không hợp tác điều tra sẽ bị bắt giam. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để giám định xem có liên quan đến các hoạt động phi pháp không. Do cả tin, một số người đã chuyển tiền vào tài khoản mà chúng cho sẵn và bị chiếm đoạt.

TIẾN DŨNG