Tai nạn chết người trong hầm Hải Vân

Ngày 20-8, tại Km 4+012 – 1+993 thuộc hầm đường bộ Hải Vân đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng khiến phụ xe tử vong, tài xế bị thương nặng.

Cưa cabin cứu người

Khoảng 9 giờ cùng ngày, xe tải đông lạnh biển số 94L-7788 do tài xế Huỳnh Kim Khải điều khiển, chở tôm của Công ty TNHH Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh (trụ sở tại Bạc Liêu) lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc. Khi vào khu vực hầm đường bộ Hải Vân thì xảy ra sự cố. Xe tải bị tăng tốc đột ngột, liên tục bật đèn xi nhan báo hiệu nguy hiểm. Qua hệ thống camera giám sát, Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) nhận thấy xe tải có dấu hiệu bất thường nên thông báo đóng cửa hầm ở hai đầu và triển khai các phương án cứu hộ.

Phía Hamadeco yêu cầu các xe chạy phía trước (cửa hầm thuộc địa phận Thừa Thiên-Huế) dọn đường để xe tải BKS 94L-7788 không bị cản trở, đồng thời đội cứu hộ cùng các bác sĩ, y tá khẩn trương đuổi theo xe tải. Tuy nhiên, khi còn cách cửa hầm khoảng 500 m thì xe tải mất lái, tông thẳng vào tường thành của hầm đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn trong hầm đường bộ. Ảnh: TT

Cú tông mạnh khiến phần đầu cabin bị bẹp dúm, cả tài xế và phụ xe bị mắc kẹt bên trong cabin. Ắcquy trong xe bị chập điện, bồn chứa dầu của xe tải cũng bị vỡ khiến dầu nhớt chảy lênh láng. lửa bùng lên từ phía gầm máy. Rất may đội cứu hộ kịp thời có mặt dập lửa và lên phương án đưa hai nạn nhân ra ngoài. Lực lượng chức năng phải huy động máy cắt, dụng cụ chuyên dụng để “xẻ” cabin nát, cứu tài xế ra trước. Tài xế Khải được đưa về BV Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Riêng phụ xe bị mắc kẹt giữa cabin và tường hầm nên việc đưa ra ngoài gặp khó khăn. Do cú va chạm quá mạnh nên phụ xe đã tử vong trước đó. Phải đến hơn 13 giờ cùng ngày, đội cứu hộ mới đưa được thi thể phụ xe ra ngoài, bàn giao cho cơ quan pháp y (Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) khám nghiệm.

Chặn đứng nguy cơ cháy nổ trong hầm

“Ngay khi phát hiện sự cố, chúng tôi khẩn trương triển khai ba mũi cứu hộ. Một mặt yêu cầu dọn đường ở cửa hầm phía Bắc, một mũi lên xe cứu hộ đuổi theo xe tải, hướng còn lại chuẩn bị dụng cụ cứu hộ đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Tuy nhiên, tài xế xe tải đã mất bình tĩnh để xe đâm vào tường thành gây ra tai nạn” - ông Cao Bá Giang, Phó Tổng Giám đốc Hamadeco, nói.

Do thùng dầu của xe tải bị vỡ, chảy tràn lênh láng ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong hầm nên đội cứu hộ phải phun bọt tuyết, dùng cát để ngăn hỏa hoạn. Đồng thời khẩn trương làm sạch mặt đường để ngăn cháy trong thời điểm nắng nóng. Theo ông Giang, phía công ty đã huy động hơn 100 nhân viên đến hiện trường để cứu hộ và điều tiết giao thông.

Đến cuối giờ chiều, lực lượng cứu hộ phối hợp với Công an huyện Phú Lộc và Công an thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) vận chuyển số hàng hóa (tôm đông lạnh) trên chiếc xe bị nạn ra khỏi hầm. “Chúng tôi đã cắt cử người bảo vệ lô hàng, chờ công ty ra nhận lại” - ông Giang cho hay.

Về kết cấu bê tông thành hầm (đoạn bị xe tải đâm) vẫn đang chờ kiểm tra, xem có bị ảnh hưởng gì không. Ngoài ra, hệ thống đèn hướng dẫn thoát hiểm và bộ đèn xoay cảnh báo tín hiệu thoát hiểm trong hầm cũng bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu xác định là do lỗi kỹ thuật, xe bị mất thắng hoặc vượt tốc động cơ (lỗi về máy) khiến lái xe không làm chủ được tay lái. Vụ việc được chuyển giao cho Công an huyện Phú Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.