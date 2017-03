Tai nạn giao thông, 16 người thoát chết trong gang tấc

Chiếc xe khách 24 chỗ mang BKS 37H - 5483 do tài xế Đặng Dương Bình (SN 1982) điều khiển, lưu thông theo hướng Quỳ Hợp - Vinh, do chạy quá tốc độ, đến đoạn đường trên bị mất lái, tông vào chiếc xe máy đi ngược chiều mang BKS 37P4 - 5454 do một người đàn ông điều khiển (hiện chưa xác định được danh tính).

Sau khi tông vào xe máy, chiếc xe khách này tiếp tục lao vào một nhà dân cạnh đó, vượt qua mương nước, húc đổ tường rào nhà dân rồi mới chịu dừng lại.

Một số người trên xe khách và người đàn ông điều khiển xe mô tô bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an Thị xã Thái Hoà đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc.