Tai nạn giao thông, đèo Cả ùn tắc 4 giờ

Đoàn xe bị kẹt do tai nạn giao thông trên đèo Cả - Ảnh: DUY THANH

May mắn không có thương vong nhưng tai nạn khiến hai xe chắn ngang hết mặt đường qua đèo. Cảnh sát giao thông Công an Phú Yên đã có mặt giải quyết vụ việc nhưng do trời mưa quá lớn nên đến 15g cùng ngày, giao thông qua đèo mới trở lại bình thường.

Trước đó, khoảng 3g sáng 4-3, một xe tải chở 8 tấn sắn xắt lát đi trên quốc lộ 25 qua xã Hòa An (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) bị nổ lốp sau nên lật nghiêng. Tai nạn khiến hai người trên xe bị thương nhẹ.

Theo Duy Thanh (TTO)