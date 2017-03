Tai nạn giao thông, hai người chết

Hai nạn nhân trên là Trần Hữu Vĩ (SN 1988) và Huỳnh Tấn Hiếu (SN 1993) cùng trú tại xã Quế Lộc, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) đi trên chiếc xe máy 92N8-0184 đang trên đường vào TP Tam Kỳ.

Khi đến đoạn đường trên gặp chiếc xe khách 20L-2748, do tài xế Văn Đình Minh (SN 1975) trú tại Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An (trên xe chở gần 20 hành khách) đã tông thẳng vào xe máy khiến hai thanh niên đi xe máy chết tại chỗ. Rất may tất cả hành khách trên xe ô tô đều an toàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn này đang được cơ quan Công an Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Tấn Nguyên (NDĐT)