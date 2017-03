Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết

Vào lúc 13 giờ ngày 22/1 (29 Tết Nhâm Thìn), tại Km23+400 trên tỉnh lộ 292 thuộc địa phận thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng giữa 3 xe môtô có các biển kiểm soát 98N3-0069, 29Y1-9399, 98L8-7653 (chưa rõ người điều khiển).

Vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ là Bùi Văn Đức, sinh năm 1991, trú tại bản Dốc Đơ, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế và Hoàng Văn Hòe, sinh năm 1991, trú tại bản Núi Lim, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế.

4 người khác bị thương là Đồng Văn Toàn, sinh năm 1959, trú tại bản Núi Lim, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế; Phạm Văn Toàn, sinh năm 1960, trú tại bản Đồng Gián, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế; Trần Văn Thìn, sinh năm 1988, trú tại bản Dốc Đơ, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế và Phạm Văn Thắng, sinh năm 1994, trú tại Minh Khai, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang.

* 0 giờ 40 phút ngày 23/1, trên Quốc lộ 37 thuộc địa phận thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang), xe môtô biển kiểm soát 98L3-3669 do Nguyễn Văn Quất, sinh năm 1995, điều khiển, trên xe chở Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1995; Tạ Văn Hội, sinh năm 1995; Trần Văn Luân, sinh năm 1996, đều trú tại thôn Giang Đông, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, đã đâm vào xe môtô biển kiểm soát 98K9-3064 do Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1993, trú tại thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An điều khiển.

Hậu quả, Quất chết trên đường đi cấp cứu; Sơn, Hội, Nam bị thương.

Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng địa phương xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý.



Theo Việt Hùng (TTXVN/Vietnam+)