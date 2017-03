Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bến Tre

Sáng mùng 2 Tết, Trần Trung Ngoan (SN 1965, ngụ TP Cần Thơ), điều khiển xe môtô 65H1-7448 chở vợ Huỳnh Thị Hân (SN 1976, trú tại tỉnh Cà Mau). Khi đến quốc lộ 57 thuộc khu vực An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, xe của Ngoan đã đâm vào xe môtô 71K5- 1272 do Đặng Trung Công (SN 1984) điều khiển) chở Đặng Trung Thành (SN 1982, cả hai cùng ở xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam).

Sau đó, xe của Ngoan tiếp tục đâm vào xe môtô cùng chiều 71FE- 8871 do Huỳnh Văn Hường (SN 1989, ở tỉnh Cà Mau) chở Huỳnh Thị Nga (SN 1991, ngụ xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam), làm Ngoan chết tại chỗ; Hân, Công, Thành, Hường, Nga bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Ngoan điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)