Tai nạn giao thông tăng, ùn tắc phức tạp

Theo Công an TP, từ tháng 1-2006 đến tháng 6-2007, tại TP đã xảy ra 1.960 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1.536 người, bị thương 1.330 người. Giám đốc Sở Giao thông Công chính Trần Quang Phượng cũng cho biết trong sáu tháng đầu năm 2007, số vụ tai nạn giao thông tăng lên hơn 4,6% nhưng số người chết tăng vọt lên hơn 16% so với sáu tháng đầu năm 2006 và cứ 100 vụ thì có tới 83 người chết.

Vấn đề “nóng” nhất mà Công an TP và lãnh đạo Sở Giao thông Công chính nêu ra là tình trạng ùn tắc giao thông. Có tới 55 điểm được xác định là phức tạp, nhất là trong giờ cao điểm thường diễn ra ùn tắc trên diện rộng.

Ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, nhận xét: Tai nạn giao thông ở TP tăng, ùn tắc phức tạp, trật tự an toàn giao thông chưa đảm bảo là do việc thực thi pháp luật về an toàn giao thông chưa nghiêm. “Các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông cần nâng cao hơn nữa vai trò của mình, trước mắt là kiểm tra, xử lý nghiêm việc không đội mũ bảo hiểm theo quy định”.