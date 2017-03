Tai nạn giao thông thảm khốc ngày mùng 1 làm 3 người chết

ùNguyên nhân vụ tai nạn được xác định: anh Lê Quang Sơn (sinh năm 1972), thường trú ở thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe khách 53S-1589 chạy theo hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến địa điểm trên, do không làm chủ tốc độ nên đã tông vào xe môtô 43K9-9093 do em Nguyễn Thị Ngân (16 tuổi), ở Lộc An (huyện Phú Lộc) đang điều khiển theo hướng ngược chiều, phía sau chở em Hoàng Thị Yến (16 tuổi) cùng hai chị em ruột là Trương Thị Thanh (10 tuổi) và Trương Quốc Bảo (7 tuổi).

Hậu quả, Ngân và hai chị em Thanh, Bảo chết tại chỗ; còn Hoàng Thị Yến bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện trung ương Huế. Thông tin từ bệnh viện cho biết sức khỏe của Yến cũng đang nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ đêm Giao thừa (13-2), tại km 874+800 quốc lộ 1A, thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), anh Trương Lợi (sinh năm 1992, ở xã Lộc Thủy) điều khiển xe môtô 75H9-3168, phía sau chở chị Lê Thị Yến chạy hướng Đà Nẵng - Huế, đến địa điểm trên do uống rượu, không làm chủ tay lái và thiếu quan sát, đã tông vào ông Trần Hoàng (sinh năm 1972, ở Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang đi bộ cùng chiều. Hậu quả, ông Hoàng bị trọng thương nặng và chết ngay sau khi đưa vào trạm Y tế xã Lộc Thủy.

Hai vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan Công an huyện Phú Lộc điều tra.

Theo Hà Giang (VOV)