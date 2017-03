Tai nạn giữa xe khách và xe tải, 7 người bị thương

Đây là vụ tai nạn thứ 3 liên quan đến xe khách trong

hơn một tháng qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. (Nguồn: Internet)

Chiếc xe khách mang biển kiểm soát 81B-0046 do lái xe tên là Danh, quê ở tỉnh Gia Lai, điều khiển đi từ Gia Lai ra Hà Nội, khi đến đoạn đường trên đã đâm vào xe tải mang biển kiểm soát 77H-8441 (chưa rõ họ tên người cầm lái) đi theo hướng ngược lại.Hậu quả là năm người đi trên chiếc xe khách cùng hai người đi trên xe tải bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị, hai chiếc xe ôtô cùng hư hỏng nặng. Do cú đâm quá mạnh, hai chiếc xe văng ra chắn ngang đường làm cho tuyến giao thông này bị tắc trong ba giờ liền. Vào lúc xảy ra tai nạn trên xe khách chở khoảng 30 người.Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do xe khách bị bó lốp, lái xe không làm chủ được tay lái đã lấn sang phần đường ngược chiều gây ra tai nạn.Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh cùng với Công an huyện Nghi Xuân đã khẩn trương có mặt, phân luồng giao thông cho xe chạy theo tuyến đường tránh 8B; đồng thời đưa xe cẩu đến để cẩu hai chiếc xe ôtô ra khỏi hiện trường, thông xe tuyến đường và đón xe cho những hành khách còn lại trên xe 81B-0046 đi tiếp.Đến 6 giờ cùng ngày, giao thông qua đoạn đường này đã cơ bản trở lại bình thường. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc.