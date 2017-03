Tai nạn lao động gia tăng

Tang thương vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

Theo thống kê, hiện có 50 tỉnh thành trong cả nước đang tiến hành khai thác đá thì sẽ có bao nhiêu vụ tai nạn đáng tiếc nữa xảy ra, khi các địa phương mới chỉ quan tâm đến an toàn lao động vào những tháng an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cố định trong năm. Và dù Chính phủ đã có một chương trình cụ thể về bảo hộ an toàn lao động nhưng hiện vẫn còn 11 tỉnh thành chưa hề xây dựng kế hoạch triển khai trong năm 2008...

Tai nạn lao động: Mỗi năm tăng 7,5%

Theo báo cáo của Cục An toàn Lao động (ATLĐ), Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) cho biết, từ năm 2002-2006 trung bình mỗi năm xảy ra 4.633 vụ TNLĐ, làm 4.807 người bị nạn, 505 người chết. Tính bình quân thì mỗi năm số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) tăng tới 7,5%. Riêng năm 2007 TNLĐ gia tăng nghiêm trọng với con số thương vong lớn và để lại những hậu quả, dư âm rất nặng nề.

Chỉ tính riêng 6 tháng cuối năm 2007 cả nước xảy ra 2.992 vụ TNLĐ làm 3.057 người bị nạn, 224 người chết, 457 người bị thương nặng, tăng 42% về số vụ và 39% về số người bị nạn so với cùng kỳ 2006. Ngay những ngày đầu năm 2008 lại liên tiếp xảy ra các vụ TNLĐ nghiêm trọng như lở lúi, nổ xà lan, sập lò gạch...

Bên cạnh số vụ tại nạn lao động, một vấn đề bức xúc không kém phải kể đến là số lao động bị mắc các bệnh nghề nghiệp như bệnh bụi phổi, bệnh điếc do tiếng ồn, bệnh nhiễm độc nghề nghiệp, bệnh nhiễm chì nghề nghiệp... vẫn còn khá nhiều.

Theo đánh giá, việc lao động nhiễm bệnh nghề nghiệp như kể trên là do số cơ sở được đo, kiểm tra, giám sát về môi trường chiếm tỷ lệ thấp 18%. Công tác giám sát môi trường lao động so với số lượng DN mới chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, số vụ xử phạt vi phạm hành chính còn ít so với số vụ vi phạm được phát hiện.

Có tới trên 70% người sử dụng lao động và trên 50% NLĐ chưa được huấn luyện về công tác bảo hộ lao động. Tình trạng NLĐ làm việc trong những ngành, nghề độc hại, những lĩnh vực “nguy cơ cao” về an toàn lao động nhưng không có trang thiết bị bảo hộ lao động (do chủ sử dụng không cung cấp hoặc có cung cấp NLĐ không sử dụng) vần còn tồn tại ở nhiều DN, nhất là các DN tư nhân...

Trong chương trình quốc gia về bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động đến năm 2010, phần đầu tiên đã dự báo tình hình tai nạn lao động. Nếu không triển khai tích cực các biện pháp phòng ngừa thì đến năm 2010, số vụ tai nạn lao động của Việt Nam có khả năng lên đến 120.000-130.000 vụ mỗi năm. Bây giờ là 5.000-6.000 vụ mỗi năm. Số người chết có thể lên đến 120.000-130.000 và thiệt hại có thể lên tới cả nghìn tỷ đồng. Còn nếu theo cảnh báo của quốc tế thì thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp làm mất 4% GDP.

Một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng diễn ra trong thời gian gần đây 1. Ngày 26/9/2007, sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ làm 54 người chết và 80 người bị thương 2. Ngày 15/12/2007, sập mỏ đá ở công trình thuỷ điện Bản Vẽ, Nghệ An làm 18 người chết 3. Ngày 27/12/2007, sập núi đá tại điểm khai thác mỏ Rú Mốc, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh làm 7 người chết. 4. Ngày 3/1/2008, 3 người lao động của công ty TNHH Thống Nhất chết tại vụ lở núi của công trình khai thác đá ở huyện Kim Bảng, Hà Nam. 5. Ngày 6/1/2008, thêm 3 lao động bị thiệt mạng tại khu vực mỏ đá Hóc Trùm, thuộc huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. 6. Ngày 7/1/2008, tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An, huyện Bến Lức, tỉnh Long An xảyra vụ nổ sà lan làm 5 người chết. Cũng ngày này, tại huyện Phú Xuyên, Hà Tây đã xảy ra vụ sập lò gạch làm 5 người chết, 6 người bị thương.

Trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước!

Mặc dù theo phân tích của Cục An toàn lao động, ngoài những nguyên nhân do yếu tố khách quan (khí hậu, thiên tai...), 2 nguyên nhân chính là do:

Thứ nhất, người sử dụng lao động bố trí, lắp đặt sử dụng máy thiết bị không đảm bảo an toàn, không huấn luyện đầy đủ cho người lao động, không xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình vận hành, biện pháp làm việc an toàn. Vì lý do này mà xảy ra 47,14% vụ tai nạn lao động.

Thứ 2 (chiếm 35,5%) nằm ở phía NLĐ, do NLĐ không có ý thức chấp hành đúng các quy định về ATLĐ. Nhưng việc liên tiếp xảy ra các vụ tại nạn nghiêm trọng trong thời gian qua trách nhiệm chính thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước.

Trên thực tế, việc thiếu thanh tra, kiểm tra hướng dẫn các DN ngoài quốc doanh, lĩnh vực nông lâm nghiệp, các làng nghề, hộ kinh doanh cá thể đã gián tiếp “đẩy nhanh” tốc độ gia tăng TNLĐ. Đấy là chưa nói đến việc các cơ quan chức năng trong thời gian qua cũng chưa xử lý nghiêm các vụ gâyra TNLĐ...

Tại các địa phương, các hoạt động liên quan đến công tác phòng ngừa TNLĐ hầu như chỉ được đề cập vào những ngày trong “tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ- phòng chống cháy nổ ”. Điều đáng nói là chuyện tai nạn lao động không phải là chuyện quá mới mẻ nhưng các địa phương xem ra chưa mấy quan tâm đến điều này.

Bằng chứng là, Chính phủ đã có chương trình quốc gia về bảo hộ, an toàn và vệ sinh lao động đến năm 2010, mục tiêu là giảm 5% tần suất tai nạn lao động mỗi năm. Đây là chiến lược về phòng ngừa tai nạn lao động, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội. Chương trình quan trọng, nhưng đến giờ vẫn còn 11 tỉnh thành chưa xây dựng kế hoạch triển khai trong năm 2008 để UBND tỉnh thành phê duyệt.

Mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đã phải có công văn gửi tất cả tỉnh thành, trong đó nêu đích danh 11 tỉnh thành chưa xây dựng kế hoạch chương trình quốc gia an toàn lao động trình UBND tỉnh, gia hạn đến 15/2 phải xong. Bộ trưởng đã nói nếu địa phương nào không thực hiện thì phải chịu trách nhiệm về vấn đề tai nạn lao động xảy ra tại địa phương. Trường hợp những địa phương để xảy ra nhiều TNLĐ trên địa bàn thì người quản lý phải chịu trách nhiệm trước chính phủ.

Bộ LĐTBXH cũng cho biết năm nay sẽ tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về ATVSSLĐ. Trước mắt, Cục an toàn lao động sẽ không xem xét việc phân bổ kinh phí cho những tỉnh, thành chưa xây dựng kế hoạch về BHLĐ.