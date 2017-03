Tai nạn liên hoàn, 5 người bị thương nặng

Vào lúc 16h ngày 21/5, xe mô tô 78H3 – 9537, trên xe có 2 thanh niên (chưa rõ người điều khiển) lưu hành theo hướng Tây – Đông gây tai nạn với xe môt tô 78F6 – 2671 lưu hành ngược chiều làm 1 người trên xe bị thương.







Hiện trường vụ xe "điên" gây tai nạn liên hoàn

Theo Trâm Trân (VNN)



Sau khi gây tai nạn, xe “điên” kia tiếp tục tông vào xe môtô đi ngược chiều 78P1 – 6335 làm 2 người trên xe bị thương, tiếp tục tông vào xe 78H9 – 7479 do Nguyễn Thị Sam, sinh năm 1984 – trú Phước Lộc 2 (xã Hòa Thành), rất may chị Sam chỉ bị xây sát nhẹ, 2 thanh niên bị thương nặng.Tất cả được đưa đi cấp cứu kịp thời, cả 4 xe mô tô đều bị hư hỏng nặng.Theo những người chứng kiến vụ tai nạn thì 2 thanh niên điều khiển mô tô 78H3 – 9537 trong tình trạng có men nên đã không làm chủ được tốc độ khi qua khúc cua trên.Hiện Công an huyện Đông Hòa đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.