Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 14 làm ba người bị thương

Khi đi qua đoạn trước cổng Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú do chạy với tốc độ khá cao, ông Quý không làm chủ được tốc độ lao thẳng vào đuôi xe của anh Lê Sỹ Viên (32 tuổi) đang điều khiển xe máy 93T5-8577 chạy cùng chiều chở phía sau anh Nguyễn Văn Vinh (18 tuổi, cùng trú tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài).



Cú va chạm quá mạnh khiến Viên và Vinh bị ngã xuống đất bị thương nặng. Ông Quý sau khi ​đâm vào đuôi xe của anh Viên đã bị văng sang lề đường.



Chiếc xe máy theo quán tính chạy ngược sang phần đường đối diện, lao thẳng vào xe tải 70C-047.08 do tài xế Nguyễn Văn Teng (47 tuổi, trú tại Gò Dầu, Tây Ninh) lưu thông ngược chiều và bị xe tải cán nát phần đầu.



Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.



Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ vụ tai nạn./.