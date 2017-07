Tai nạn thảm khốc: Xe máy chở 3 tông vào đuôi rơ-moóc

Sáng nay (10-7), Cơ quan công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp với nhiều cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe máy chở ba và xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc.



Hiện trường tai nạn thảm khốc

Đêm 9-7, xe đầu kéo 37C - 120.74 kéo theo rơ-moóc 37R-004.95 dừng bên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu). Lúc này, ba thanh niên gồm Trần Công Thường, Phan Sử (cùng trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Trần Thị Thái Bảo (xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi trên một xe máy đã đâm vào đuôi rơ-moóc.



Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy bay ra gần giữa quốc lộ, bị biến dạng hoàn toàn, phần rơ-moóc bị đâm cong thanh cản sau. Cú đâm mạnh này khiến anh Thường và chị Bảo tử vong. Anh Sử bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân gần hiện trường, trước khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng thì tài xế xe đầu kéo dừng xe bên quốc lộ để xuống xe vào của hàng tạp hóa mua nước uống.