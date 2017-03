Tai nạn thương tâm trên quốc lộ 1K

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 chiều 26-9 trên quốc lộ 1K, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Vào thời điểm trên, xe máy biển số 39F5-9570 do nam thanh niên tên Nguyễn Văn Trường (19 tuổi) điều khiển lưu thông từ đường Bình Thung ra quốc lộ 1K.



Hiện trường vụ tai nạn.

Khi anh Trường vừa cho xe rẽ ra quốc lộ 1K thì bất ngờ bị xe ben biển số 60C-197.15 (chưa rõ tài xế) chạy cùng chiều phía sau ôm cua để rẽ quốc lộ 1K va phải.

Xe ben kéo lê cả xe máy và người khoảng 10 m mới dừng lại, nạn nhân điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Tài xế xe ben sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân nằm lọt dưới gầm xe ben, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra ngay tại ngã tư khiến giao thông qua khu vực bị hỗn loạn. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải quyết.