Tai nạn trong đêm, một cán bộ công an huyện tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên (Lai Châu), chiếc xe ô tô của một cán bộ công an huyện Tân Uyên khi đang lưu thông trên đường đã bất ngờ va chạm với một ô tô khác.

Xác nhận vụ việc trên với báo chí sáng nay, Đại tá Hoàng Minh Giang - Trưởng Công an huyện Tân Uyên cho hay, khi biết thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nên vị cán bộ Công an huyện Tân Uyên đã tử vong.

“Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ, tôi đang ở trong đám tang không thể nói nhiều, tôi sẽ trao đổi lại sau”, Đại tá Giang nói.