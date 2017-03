Tai nạn xe máy, 2 người chết, 3 người bị thương

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 72E1-050.25 do Nguyễn Thái Tài (17 tuổi, ngụ H.Tân Thành) điều khiển chở phía sau 2 cô gái đi từ xã Sông Xoài ra xã Hắc Dịch thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 72E1-075.37 do một nam thanh niên điều khiển chở phía sau một cô gái (chưa rõ tên tuổi và hướng lưu thông).



Tai nạn làm Tài chết ngay tại chỗ, còn nam thanh niên chết vào sáng 24.6 tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ba cô gái bị thương nặng.



Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.



Theo Nguyễn Long

(TNO)