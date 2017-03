Tại sao tàu Dìn Ký bị chìm?

Điều đáng buồn là trên tàu bị chìm này, những người thoát thân được chủ yếu là người phục vụ và nhân viên. Khi xảy ra sự cố, thay vì hướng dẫn cho hành khách cách đối phó trong tình huống khẩn cấp thì nhân viên nhà tàu lại là người chạy thoát đầu tiên.



Qua vụ chìm tàu này, người ta dễ dàng nhận thấy, một trong những nguyên nhân khiến vụ tai nạn chìm tàu thương tâm xảy ra có yếu tố chủ quan của con người.







Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án (Nguồn: VietNamNet)

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án (Nguồn: VietNamNet)



Nỗi đau những người ở lại (Nguồn: VietNamNet)

Nỗi đau những người ở lại (Nguồn: VietNamNet)

Theo Bảo Châu (VNN)



Chia sẻ với PV, một nhân chứng trên chiếc tàu bị chìm ở Bình Dương hôm 20/5 cho biết, có thể nguyên nhân xảy ra sự cố trên tàu cũng là do tàu đóng kín tất cả các cửa kính tạo thành một bức tường cản gió nên con tàu nhanh chóng bị lật nghiêng. Điều này dẫn đến áp lực gió tác động lên con thuyền lớn hơn rất nhiều và gây mất thăng bằng trước khi chìm. Việc đóng các cửa sổ cũng góp phần làm giảm khả năng sống sót của các nạn nhân khi các lối thoát hiểm bị bịt kín.Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Văn Khải cho biết: “Đấy chỉ là một phần nhỏ dẫn đến nguyên chìm tàu. Và nếu chỉ vì đóng kín các cửa mà dẫn đến nguyên nhân chìm tàu thì chất lượng của chiếc tàu đó quá là kém”.Theo nguồn tin của báo Đất Việt, tại hiện trường vụ tai nạn, có một du thuyền đang neo đậu, treo biển “Khách sạn du thuyền Dìn Ký” cao hai tầng, có gắn máy lạnh ở các phòng. Thuyền này có chung kết cấu với chiếc thuyền bị chìm hôm 20/5.Một cán bộ Đoạn quản lý đường sông số 10, Cục đường sông Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, du thuyền Dìn Ký có chiều dài 23m, ngang 4,5m và cao 4,6m, bố trí thành hai tầng. Kết cấu chiều cao như vậy của con thuyền là rất dễ bị rung lắc mạnh và mất thăng bằng khi gặp sóng to gió lớn, nên tai nạn là điều tất yếu.Liên quan đến vụ chìm nhà hàng nổi trên sông này, chiều 21/5, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao – Phó Giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã xác nhận với VietNamNet rằng: “Chiều 21/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án đặc biệt nghiêm trong nói trên để làm rõ về hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng”.Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao cũng cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với tài công Lê Văn Đức – là người điều khiển tàu du lịch nổi của Dìn Ký mang số hiệu BD 0394 .Liên quan đến vụ án này, hiện cơ quan công an còn tạm giữ hình sự thêm 2 người gồm: Lê Văn Quang (quản lý tàu BD 0394) và Đinh Văn Quân (là quản lý chung của nhà hàng nổi Dìn Ký chi nhánh ở xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).