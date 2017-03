Tài xế chở công nhân gây tai nạn nghiêm trọng

Ngày 8-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Phạm Ngọc Phước (35 tuổi, ngụ Long An) chín năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bản án còn tuyên cấm bị cáo hành nghề lái xe một năm sau khi mãn hạn tù.



HĐXX nhận định Phước đã bồi thường một phần thiệt hại và được gia đình người bị hại bãi nại nên chiếu cố một phần hình phạt. Cạnh đó, tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện bồi thường giữa chủ xe, bị cáo và người bị hại.



Phía người bị hại được quyền khởi kiện dân sự một vụ án khác liên quan đến vấn đề bồi thường.



Bị cáo Phước tại phiên xử.



Theo hồ sơ, chiều 30-2, Phước điều khiển ô tô đưa rước công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam lưu thông trên QL1A hướng từ công ty về vòng xoay An Lạc.

Khi đến trước số nhà A5/20 QL1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, do điều khiển xe chạy tốc độ cao, không giữ khoảng cách an toàn, thiếu thận trọng quan sát, Phước để đầu xe ô tô đụng vào phía sau xe tải bồn đang dừng phía trước cùng chiều để sửa chữa.



Tai nạn xảy ra đã làm ba người chết, tám người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 82 triệu đồng. Sau khi gây án, Phước đã ra cơ quan công an đầu thú.