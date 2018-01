Tài xế cướp 200 triệu đồng do nợ tiền cá độ bóng đá

Trưa 26-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay sau khi cướp tiền, Tuấn đã gọi điện thoại cho lãnh đạo công ty và đến Công an TP Đà Nẵng để tự thú. Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận nguyên nhân cướp 200 triệu đồng là thua cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần.

Tuấn khai nhận nguyên nhân cướp 200 triệu đồng là do nợ cá độ bóng đá. Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Ngoài ra, chị Ph. - người bị Tuấn dùng dao uy hiếp, bịt miệng, trói tay để cướp 200 triệu đồng khai đã làm kế toán Công ty G.N được một tháng nay. Gần Tết lượng tiền giao dịch nhiều, công ty luôn cho người đi cùng Tuấn và chị Ph. nhưng ngày 25-1, chỉ có chị và Tuấn đi giao dịch.

Trước đó, chiều 25-1, Trương Văn Tuấn (24 tuổi, nhân viên lái xe của Công ty G.N) lái ô tô mang biển số 43S-5795 chở chị Nguyễn Thị Ph. (25 tuổi, kế toán cùng công ty) đến ngân hàng để rút 200 triệu đồng của Công ty T.L để đem nộp vào tài khoản giám đốc Công ty G.N.



Tuy nhiên, sau khi rút tiền xong, Tuấn không chở chị Ph. đi nộp vào tài khoản mà chở ra đường biển Nguyễn Tất Thành. Khi chạy đến địa bàn quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), bất ngờ Tuấn dừng xe, dùng dao khống chế, lấy băng keo đã chuẩn bị từ trước để trói hai tay, dán vào miệng chị Ph. khiến chị không thể kêu cứu.

Khi đến ngã 3 đường Nguyễn An Ninh - Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Tuấn khóa cửa xe, lấy 200 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tối cùng ngày, Tuấn đến Công an TP Đà Nẵng để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.