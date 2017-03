Tài xế đánh, đá tới tấp CSGT

Chiều 30-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Trần Hồng Minh, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC67), nói: “PC67 đã cử cán bộ nắm thông tin vụ việc và đề nghị xử lý nghiêm. Qua thông tin ban đầu thì CSGT Thoại xử lý đúng quy trình, đã tắt máy không để tài xế tiếp tục bỏ chạy. Đây là vụ việc nghiêm trọng, hành vi của tài xế có dấu hiệu chống người thi hành công vụ nên PC67 đề nghị xử lý nghiêm” - Trung tá Minh nói. Theo Trung tá Minh, trong khi thi hành công vụ, thỉnh thoảng lực lượng CSGT cũng gặp những vụ việc tương tự. Do vậy, PC67 thường xuyên đưa ra các tình huống giả định để tập huấn cho các CSGT xử lý. Trung tá Minh nói: “Vi phạm cần phải được ngăn chặn và xử lý. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng nhất được đặt ra là việc xử lý phải đảm bảo an toàn cho chính bản thân các cán bộ, chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ và cả người dân đang tham gia giao thông”. MP