Tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn thảm khốc xài bằng giả

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Cao Đại Trọng (29 tuổi, trú tổ 6, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển xe tải va chạm với xe công nông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Đại An, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah (Gia Lai), khiến năm người tử vong, chín người bị thương. Do nghi ngờ giấy phép lái xe của tài xế là giả, cơ quan bảo hiểm đã làm công văn sang Sở GTVT tỉnh Gia Lai xác minh.



Hiện trường vụ việc

Sở GTVT sau khi kiểm tra đã chỉ ra số hiệu trên giấy phép của Cao Đại Trọng là giả. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 ngày 27-11, Cao Đạt Trọng điều khiển xe tải BKS 81M-5781 lưu thông theo hướng Đức Cơ - Kon Tum thì bất ngờ tông vào xe công nông di chuyển cùng chiều do Rơ Châm Dung (SN 1988, trú làng Brép, xã Ia Phí, huyện Chư Pah) điều khiển cùng chiều.