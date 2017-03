Tài xế gây tai nạn trong hầm Thủ Thiêm ra trình diện

Chiều 20-4 trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, Công an quận 2 cho biết: “Sau khi gây tai nạn trong hầm Thủ Thiêm và rời khỏi hiện trường, ngay trong đêm muộn, tài xế đã ra đầu thú tại công an phường. Hiện danh tính của tài xế chúng tôi không thể tiết lộ nhằm đảm bảo an toàn cho người nhà và tránh loãng thông tin khi vụ việc đang trong quá trình điều tra”.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 19-4. Một xe tải khi qua hầm Thủ Thiêm đã tông vào các công nhân đang bảo trì hầm khiến năm người phải nhập viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đầu xe tải cũng bị hư hỏng nặng, xung quanh dụng cụ vệ sinh văng tứ tung.



Xe tải mất lái đâm vào các nhân viên bảo trì hầm tối 19-4

Năm nạn nhân gồm các anh: Phạm Thanh Phong (30 tuổi), Bùi Thế Bính (19 tuổi, quận 2), Trần Văn Hùng (51 tuổi, quận 9), Lê Minh Tiến (25 tuổi, quận Bình Thạnh) và Châu Ngọc Hạnh (30 tuổi, Hóc Môn). Được biết, anh Phong đã tử vong do bị thương quá nặng.

Hiện tại Công an quận 2 đang tiếp tục điều tra làm rõ.