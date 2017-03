Tài xế Grab Bike thường xuyên bị 'bắt chẹt' ở sân bay

Ngày 22-4, Ban Chỉ huy Công an phường 2, quận Tân Bình , TP.HCM cho biết giữa tháng 4-2016, công an phường đã tổ chức cuộc họp nhân viên, ban lãnh đạo Công ty Grab Bike với hơn 70 người hành nghề xe ôm quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để chấn chỉnh việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.



Nhân viên dịch vụ xe ôm giá rẻ của Công ty Grab Bike

Theo phản ánh, nhân viên dịch vụ “xe ôm công nghệ” của Grab Bike thường xuyên bị những người chạy xe ôm “ngoài luồng” ở sân bay bắt chẹt.

Theo báo cáo của công ty từ khi dịch vụ xe ôm giá rẻ (3.000 đồng/km) Grab Bike tại TP.HCM đi vào hoạt động đã xảy ra gần 20 trường hợp nhân viên Grab Bike bị đánh hoặc đẩy đuổi không cho đưa rước khách ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Thậm chí khách đang ngồi trên xe ôm của Grab Bike cũng bị các tài xế xe ôm khác lôi kéo xuống đất, đe dọa buộc khách phải đi xe của họ.

Gần đây nhất ngày 11-4, ông PQL người của Grab Bike chở khách từ sân bay ra ngoài đường Trường Sơn đã bị ba người đàn ông lạ mặt bám theo chặn lại vây đánh ông L. chấn thương vùng mặt và ngực. Qua tiếp nhận trình báo từ ông L. Công an phường 2 xác minh được ba người đánh ông L. là dân chạy xe ôm ngoài dịch vụ Grab Bike.

Tại cuộc họp Công an quận Tân Bình đề nghị những người chạy xe ôm ngoài Công ty Grab Bike và nhân viên của công ty cùng hành nghề mưu sinh trên tinh thần đoàn kết, “nhường cơm sẻ áo” tránh xung đột, mâu thuẫn vì tranh giành địa bàn. Đồng thời nhấn mạnh nếu cá nhân nào cố tình vi phạm công an địa phương sẽ xử lý theo quy định pháp luật.